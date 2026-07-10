Казахська поліція бореться з незаконним вивезенням палива до Росії.

Поблизу автомобільних пунктів пропуску через кордон з Росією виставлено 59 поліційних постів.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану встановило 59 поліційних постів поблизу автомобільних пунктів пропуску через кордон з Росією. Ці заходи мають запобігти незаконному вивезенню палива з країни. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті казахського внутрішньополітичного відомства. Наразі всі машини, які перетинають кордон у бік Росії, перевіряють на наявність додаткових ємностей для бензину.

Загалом з початку року місцева поліція виявила 255 фактів експлуатації автомобілів з незаконними додатковими паливними баками. Серед порушників – 195 іноземних громадян та 60 громадян Казахстану. Усіх притягли до адміністративної відповідальності. Додаткові баки з автівок демонтували.

8 липня Казахстан обмежив в'їзд автомобілів зі сусідніх країн та виїзд назад до одного разу на добу. За словами віцеміністра енергетики країни Каїрхана Туткішбаєва, споживання паливно-мастильних матеріалів останнім часом «помітно зросло» в реґіонах, які межують з Росією, – Західно-Казахстанській, Актюбінській і Павлодарській областях.

Раніше росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоби заправити машину. У самій Росії та на окупованих нею українських територіях з кінця травня спостерігається дефіцит палива на тлі ударів ЗСУ по НПЗ та нафтових об'єктах. Російська влада ввела обмеження на продаж бензину.