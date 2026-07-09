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Зоя Лісовська
Зоя Лісовська «Ікона на камені»
Четвер, Липень 9, 2026 - 17:30
До теми
Інкубатори для письменників
Юрій Винничук
В Україні всього замало. Письменників замало, книжок замало, читачів украй замало. Зате, здавалося, достатньо літературних шкіл, що вчать, як писати
08.07.26
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Дискурси
Тарас та Петро Криси: прем'єра у Львові «Concerto in Groove»
Галина Гузьо
Окрім першого виконання концерту Джіна Пріцкера для скрипки, DJ, електроніки та струнного оркестру прозвучать й інші авторські композиції, зокрема «Карусель для струнного оркестру» американської композиторки Дженніфер Беллор.
06.07.26
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Штука
Ніч і гори
Андрій Содомора
За горами гори... Розбурхане море, шаліючи, – стало на вічний постій... А там, десь за гóрами, втіхами й горями, ген у безмежжі, – межа всіх подій...
06.07.26
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Дискурси
Просвічення темряви
Олеся Ісаюк
Геноцид неодмінно вимагає дій, які б відновили сенс, порушений фактом геноциду. У перелік цих дій обов’язково входить справедлива відплата призвідцям та виконавцям.
05.07.26
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Україна
Україна Балкан
Віталій Портников
Не можна шантажувати історією. Шантажистам треба закривати європейські фонди і шукати можливостей позбавити їх права голосу принаймні з питань нашої інтеграції
05.07.26
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Дискурси
Туга за півднем
Левко Довган
Буває, що з книжки, яку ти колись брав із собою в подорож, несподівано випаде етикетка від пляшки вина, ніби листок з якогось екзотичного дерева. Як збережений спогад про вино
04.07.26
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Дискурси
У лабіринтах вічності: про час, причинність та божественну повноту
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу та вічності (“Історія вічності” Борхеса)
04.07.26
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Дискурси
Контури нової музичної реальності
Тетяна Літепло
Сергій Пілютиков засобами сучасного оркестрового письма вибудовує не лінійний сюжет, а складну архітектуру переходів — між рухом і зупинкою, пам’яттю й забуттям, руйнуванням і відновленням, завершеністю й відкритістю...
04.07.26
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Штука