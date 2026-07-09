Яхту Путіна перегнали з Балтики, щоб вона не потрапила під українські дрони.

Зараз яхта пришвартована в Сєвероморську.

Яхта Graceful, яку пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним, нині виявили пришвартовоною в порту Сєвероморська, що неподалік Мурманська. Про це повідомляє данське видання DR Verificerer – підрозділ данського суспільного мовника DR, який спеціалізується на OSINT-аналітиці. Данські журналісти проаналізували супутникові знимки компанії Vantor.

Судно, а також військовий корабель «Воевода», що належав до конвою, який супроводжував яхту, видно на супутникових знимках порту, зроблених п’ятого липня. Крім того, звертає увагу DK, «Воевода», який прямував з відключеним транспондером, ненадовго увімкнув його, перебуваючи приблизно за 70 кілометрів від порту Північноморська.

Graceful і кораблі, що її супроводжували, були помічені в кінці червня біля узбережжя Данії. Конвой передав повідомлення, що нібито прямує до Стамбула. За даними DK, потім конвой пройшов біля узбережжя Норвегії до російських вод.

Експерти вважають, що Graceful (після початку війни судно перейменували на «Косатку») відправили зі Санкт-Петербургу до порту в Північноморську для того, щоб захистити яхту від атак українських безпілотників у Балтійському морі. «Я оцінюю, що українці мають можливість атакувати таку ціль, як цей корабель. Ми бачили атаки безпілотників далеко всередині російської території, а також вздовж російського балтійського узбережжя поблизу Санкт-Петербурга», – розповів Флеммінг Сплідсбул Гансен (Flemming Splidsboel Hansen), старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень.

82-метрова Graceful, створена суднобудівною компанією Lürssen Yachts, вважається другою за величиною яхтою (після 140-метрової «Шахерезади»), якою користується російський президент. Раніше її кілька разів бачили у Сочі, коли там був Путін. Вартість яхти за різними оцінками становить 100-120 мільйонів доларів.