Судноплавство в Ормузькій протоці майже повністю зупинено.

Ціна на нафту відновили зростання.

 

 

Рух торгівельних суден через Ормузьку протоку майже повністю зупинився після відновлення ударів армії Сполучених Штатів по Ірану. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg.

 

За даними аґенції, було помічено, що лише один супертанкер, який перебуває під санкціями США, пройшов через протоку з Перської затоки разом з контейнеровозом під іранським прапором.

 

Напередодні через Ормузьку протоку в обох напрямках пройшло приблизно 14 вантажних суден. Це найнижчий показник з моменту підписання американо-іранського меморандуму про взаєморозуміння 16 червня. У середньому за три тижні з моменту укладання тимчасової угоди між двома країнами через протоку щоденно проходило в середньому 34 судна.

 

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив на саміті НАТО в Анкарі, що перемир'я з Іраном закінчилося. Він навіть допустив можливість захоплення американськими військовиками іранського острова Харк, а також відновлення морської блокади Ірану.

 

Після цього ціни на нафту почали зростати. Зокрема, на лондонській біржі ICE Futures станом на ранок четверга, дев’ятого липня, вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,76 (на 0,97%) до $78,78 за барель. У середу Brent подорожчала на $3,86 (на 5,20%).

 

Серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI на цей час подорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,71 (на 0,97%), до $74,23 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $3,08 (на 4,37%), до $73,52 за барель.  

09.07.2026

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