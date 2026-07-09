НАТО створить систему відстежування пересувань військ Росії.

На східних кордонах Альянс облаштує смугу оборони, яка першою вступить у бій у разі евентуального нападу Росії.

 

 

НАТО організовує єдину цифрову систему відстежування пересувань російських військ на східному фланзі Альянсу в режимі реального часу. Для цього використовуватимуться супутники, безпілотники та датчики, оснащені штучним інтелектом. План, у рамках якого буде реалізовано проєкт, отримав назву «Ініціатива щодо стримування на східному фланзі» (Eastern Flank Deterrence Initiative – EFDI). Про це повідомила  німецька газета Bild.

 

З документів, вивчених виданням, випливає, що доступ до даних та результатів аналізу пересувань військ на кордоні отримають усі країни НАТО. Це, як очікується, допоможе командуванню Альянсу краще організувати план відбиття евентуальної атаки. У документах ця система отримала назву Kill Web («Мережа ураження»).

 

Наприклад, якщо безпілотник виявить колону російських танків, що рухається в бік кордону з країною-членом НАТО, система почне збір інших даних зі супутникових знімків, радарів і датчиків. На основі отриманої інформації керівництво Альянсу отримає повну картину і обере засіб, здатний завдати удару якнайшвидше.

 

Для відбиття гіпотетичного нападу східні кордони НАТО планують озброїти й технічними засобами. Очікується, що на фланзі з’явиться смуга з техніки, яка зможе першою – до залучення потужніших сил альянтів – вступити в бій з наступаючими військами. Зокрема, планується розгорнути безпілотники, автономні транспортні засоби та наземних роботів. Лише після їхнього застосування НАТО планує вводити в бій танки, авіацію та наземні війська.

 

«Це не замінить танки, артилерію, винищувачі чи солдатів. Концепція покликана зберегти їхній бойовий потенціал, а також надати командирам більше часу та перевагу під час ухвалення рішень», — розповів Bild речник армії США, майор Метт Блубо (Matt Bluebo),.

 

У декларації за підсумками саміту НАТО, який проходить 7 і 8 липня в турецькій столиці Анкарі, зазначено, що від Росії виходить «довгострокова загроза євроатлантичній безпеці та стабільності». «Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо про нові закупівлі на суму понад 50 млрд доларів США та беремо на себе зобов’язання щодо розширення колективних виробничих потужностей і спільної роботи з промисловістю над прискоренням інновацій», – зазначається в спільній заяві учасників саміту.

09.07.2026

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