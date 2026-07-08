1597-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел, Гвардійське, Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (77%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 909 із 1053 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

143,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1476,4% артилерійських систем (з них 13,1% за минулий тиждень),

171,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

105,1% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів-камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфине Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотних літальних апаратів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожих штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили два штурми противника в районі Гоптівки. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п’ятнадцять разів атакували в районах Ставків, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Дружелюбівки, Дерилового, Шийківки, Новоселівки та Ямполя. На Слов’янському напрямку противник здійснив 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка, Тихонівка та Юрівка. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Торецького, Покровська, Родинського та Білицького, а також здійснював штурми у напрямку Павлівки, Вільного, Шевченка, Гришиного, Молодецького, Новопідгородного, Світлого, Гулівого, Матяшевого, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Котлиного та Удачного. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка та Воскресенка. На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Гіркого, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено сім танків, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотні літальні апарати, 363 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів невизначеного типу для систем протиповітряної оборони «Патріот», які мають вирішальне значення для здатності України захищатися від російських балістичних ракет.

• Українські сили посилюють удари по російських паливних танкерах, оскільки Росія дедалі більше покладається на морські перевезення бензину з Росії до окупованого Криму.

• 7 та 8 липня українські сили продовжили кампанію ударів на великі відстані проти російської нафтової інфраструктури та військових об’єктів у глибині території Росії.

• У червні 2026 року українські сили провели другий етап операції «Ашан», спрямованої на підрив наступальних можливостей Росії, зосередившись, зокрема, на російській артилерії.

• Західні партнери України продовжують надавати їй військову допомогу, зокрема шляхом закупівлі зброї американського виробництва та спільного виробництва безпілотників.