Трамп заявив про припинення перемир'я з Іраном.

Перемовини з Іраном він назвав «марнуванням часу», а представників Тегерана – «покидьками» і «брехунами».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить більше сенсу в продовженні переговорів з Іраном. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Відповідаючи у середу, восьмого липня, на марґінесі саміту НАТО в Анкарі на запитання журналістів, чи залишаються в силі перемир'я з Іраном та меморандум про припинення військових дій, Трамп заявив: «Думаю, з цим покінчено. Я більше не хочу мати з ними (іранцями – ред.) жодних справ».

Глава Білого дому розцінив як «марнування часу» будь-які контакти з іранськими представниками. «На мою думку, мати з ними справу – це просто марна трата часу. Вони брехуни і покидьки. Ми укладаємо угоду... Ми укладаємо угоду, всі погоджуються, жодної ядерної зброї. Ми укладаємо угоду, вони виходять на вулицю, розмовляють з пресою, кажуть, що ми навіть ніколи про це не говорили. З ними щось не так. Вони з глузду з'їхали. На мою думку, все скінчено», – зазначив він.

У той же час, Трамп зазначив, що дозволить своїм переговорникам продовжувати діалог з Іраном, якщо вони того побажають. «Вони можуть говорити, але я думаю, що вони марнують свій час», – заявив американський президент.

Як ми вже повідомляли, у вівторок, сьомого липня, після іранських атак на три танкери в районі Ормузької протоки Сполучені Штати відновили нафтові санкції проти Тегерана, скасовані близько двох тижнів тому. Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) відкликало видану раніше тимчасову ліцензію на торгівлю іранською сирою нафтою.