США відновили нафтові санкції проти Ірану.

Це сталося після того, як іранські військовики атакували три судна в Ормузькій протоці.

 

 

Після іранських атак на три танкери в районі Ормузької протоки Сполучені Штати відновили нафтові санкції проти Тегерана, скасовані близько двох тижнів тому. У вівторок, сьомого липня, Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) відкликало видану раніше тимчасову ліцензію на торгівлю іранською сирою нафтою. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на заяву, опубліковану на офіційному сайті OFAC. Після цього ціни на нафту зросли більш ніж на 5%. 

 

Тимчасове скасування санкцій щодо іранської нафти було одним із ключових елементів рамкової угоди, підписаної в середині червня Іраном і США, які з кінця лютого перебувають у стані військового конфлікту. Водночас у Вашінґтоні наголошують, що послаблення санкцій повністю залежить від дій іранської влади.

 

Одночасно США звинуватили владу Ірану в «цілком неприйнятних» нападах на танкери в Ормузькій протоці. «Продемонстрована Іраном агресія була необґрунтованою, небезпечною і явним порушенням режиму припинення вогню», – заявило Центральне командування військ США (CENTCOM). Окрім того повідомляється, що армія США завдала нових «масованих ударів по Ірану з метою завдати йому серйозної шкоди».

 

За даними Центру координації морських торговельних перевезень при ВМС Великобританії (UKMTO), один танкер в районі Ормузької протоки був уражений безпілотником та легко ушкоджений. Практично водночас Центр повідомив про ще один інцидент: було серйозно пошкоджено катарський танкер для перевезення зрідженого газу Аl-Rekajat, який, за словами екіпажу, був уражений «невідомим снарядом». Про третє обстріляне Іраном судно конкретної інформації наразі немає.

08.07.2026

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