МОК рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Це може відкрити їм дорогу на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі

 

                              Кірсті Ковентрі

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив чинність Олімпійський комітет Росії (ОКР). Про це повідомило видання Stern з покликом на пресреліз МОК.

 

Обмеження щодо Олімпійського комітету Росії діяли з жовтня 2023 року. Їх запровадили у зв'язку з тим, що РФ включила до складу організації олімпійські ради самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також анексованих Запорізької та Херсонської областей.

 

Як йдеться в пресрелізі, рішення ухвалено «після ретельного аналізу», який провела комісія МОК з правових питань. При цьому перед Росією було вставлено вимогу, що до складу ОКР більше не входитимуть спортивні організації, розташовані на територіях, які перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України.

 

Своїм рішенням МОК скасував усі рекомендації щодо допуску російських спортсменів тільки в нейтральному статусі та «заходи захисту» щодо них. В організації зазначили, що наразі не ухвалили рішення щодо використання російського прапора, гімну, національних кольорів та іншої символіки на Олімпійських іграх. При цьому в МОК додали, що не проводитимуть своїх заходів у Росії та не запрошуватимуть російських чиновників на заходи під своєю егідою.

 

Водночас у МОК наголосили, що продовжують підтримувати Україну. «Ми не виправдовуємо жодних війн, включно з цією. Ми продовжимо підтримувати Україну так само, як це робимо з самого початку конфлікту. Але я не вважаю, що спортсмени мають розплачуватись за це. Ми не хочемо покладати на спортсменів відповідальність за дії їхнього уряду», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі, коментуючи рішення ґреміуму.

 

Рішення МОК ухвалене напередодні початку кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Таким чином російські спортсмени зможуть взяти в них повноцінну участь.

08.07.2026

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