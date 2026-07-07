1596-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

354,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

143,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1474,5% артилерійських систем (з них 13,0% за минулий тиждень),

171,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

105,0% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ударна кампанія України середньої дальності проти безлічі різноманітних цілей, зокрема російських засобів ППО, транспортних засобів для перевезення нафтопродуктів, інших об’єктів логістики та електричних підстанцій, призводить до колапсу логістики в окупованому Криму.

• Успішні удари України з використанням ракет середньої та великої дальності змусили російських ультранаціоналістів переглянути свою позицію, через що коментатори почали звинувачувати російський федеральний уряд у нездатності створити злагоджену систему протиповітряної оборони, здатну належним чином захистити приватні підприємства та критичну інфраструктуру від українських ударів великої дальності.

• Як повідомляється, ФСБ Росії заарештувала командира російської 114-ї мотострілецької бригади (51-а загальновійськова армія, колишній 1-й корпус армії "ДНР", Південний військовий округ) за звинуваченням у корупції.

• Українські сили завдали ударів великої дальності по російських військових об’єктах та енергетичній інфраструктурі на території Росії.