Пам'ять храму

Людська пам'ять короткозора. Вона не здатна зазирнути навіть на два-три покоління. І зовсім не може впоратися з поліфонією чужих біографій. Приватний час швидко гасне перед часом історичним. Але навіть історична пам'ять не занурюється глибоко у фізичний час. Якоїсь тисячі чи двох тисяч років достатньо для конструювання власної ідентичності. Будь якої: національної, релігійної, політичної, культурної. А дві тисячі років – це дрібка в пісковому годиннику Всесвіту. Але й цієї дрібки виявляється достатньо, щоби прожити життя з відчуттям наповненості часом.

Маркером такого, людиноцентричного часу, віддавна був і досі залишається храм. Храм – це місце, яке потрібне кожній людині. Тому що це шляхова колона, яка відміряє дорогу до ідентичності. У ньому прагне фізично або метафізично опинитися кожен, незалежно від ставлення до віри чи конфесійності.

Храм прив’язує людину до місця. Він позначає її географічну приналежність та причетність. Зберігає атоми її віддиху у вузьких щілинах будівельних плит для тих, хто прийде опісля. Це невербальна бібліотека емоцій з вільним доступом, хоч і без каталогу. У просторі храму ти стаєш історичним, частиною короткої, заледве кількасотлітньої традиції, якою вимірюється усвідомлений тобою історичний час.

Якщо сприймати храм як храм, а не просто як будівлю, то всі твої дії в ньому: кроки, рухи, погляди, слова – набувають сакрального значення, стають унікальною формулою твоєї віри, твоїм таємним знанням, про яке неможливо розповісти.

Це добровільне поневолення розуму, квиток на моновиставу, за який тільки ти знаєш, яку ціну платиш. Бо, безумовно, храм обмежує свободу. Ставить кордони. Гасить енергію. Раз увійшовши до нього, вийдеш обов'язково іншим, відформатованим покорою, смиренністю, спокоєм, надією. Красою, зрештою. Навіть якщо ти був вільною людиною, то вільним і залишишся, але зайвого обов'язково позбудешся: того, що шкодить твоїй свободі: самовпевненості, зарозумілості, неуважності. Це якщо увійдеш у храм, як у храм, а не просто як у будівлю.

Обриси храму, немов відбитки творчої майстерності землі, на якій він постав. Саме храм, а не палац, замок, крамниця чи приватний будинок розкаже про справжній характер місцевості й місцевих людей. Саме туди потрібно увійти подорожньому у першу чергу.

Храм наповнюють символами, які слугують якорями для пам’яті. Їхнє сакральне значення є вторинним. Геометричні знаки, рослинні орнаменти, ікони, фрески, меблі чи інтер’єрні елементи – це вища математика знаків, яку не кожен вивчить на відмінно. Вони формують понадбазовий рівень пам’яті храму і тому потрібні лише для тих, хто шукає у храмі щось більше, аніж місце пам’яті. Таких меншість. А для більшості важливішими є місце стояння на площині його координат; ставлення до сусідів, які стоять поруч; ритуали привітання і прощання, які, немов паспорт, прописують ідентичність; молитовне мовчання, яке приховує втому від важких робочих днів.

Більшість храмів залишаються для нас просто будівлями, якими б розкішними ззовні чи зсередини вони не були. В них можна молитися, медитувати, мовчати, просто відпочивати. Але вони не стануть твоїми, поки не відчуєш внутрішнього поштовху. Бо храм – це як пара у подружжі, ідеально припасована до твоїх потреб та почуттів. Заходиш всередину: якщо твоє – то твоє, а ні – то йдеш далі. Кожен знаходить свій храм. Рано чи пізно.

Кожна епоха і кожен народ мислять храм по-іншому. Тому немає сенсу сперечатися, чий кращий і як має бути. Має бути так, як є, і дайте кожному спокій. Храм – це резонанс часу, акустична та просторова пам'ять спільноти, палімпсест локальної історії. Не можна спростувати те, що вже було. Як не можна переписати пам'ять каменю, який чув молитви тих, хто вже давно помер.

Саме у храмі відбуваються ті метаморфози з часом, які порушують закони фізики, але толеруються нашою свідомістю. Час з лінійного, обумовленого невблаганними законами термодинаміки, стає циклічним, літургійним, вічним. Архітектура храму – це спроба виразити цю нелінійну вічність у тримірний спосіб, магічна спроба метафорично наблизити небо, щоб відчути край світу. Тому пам'ять храму – не тільки про минуле. Це також і пам'ять про майбутнє, матеріалізація віри в остаточну повноту світу.

Навіть коли храми втратять свою ритуальну функцію, а це не виключено, їх потрібно буде залишити. Тому що це про повагу до свого минулого. Тому що це перша літера абетки правил вдячності. Вдячності тим, для кого храм мав інше значення, але хто своє життя прожив так, щоб ти міг народитися.