Конституційний Суд Казахстану «обнулив» попередні президентські каденції Токаєва.

Тепер він матиме право балотуватися на наступних виборах.

Конституційний Суд розглянув звернення президента щодо офіційного тлумачення положення Конституції, яка дозволяє балотуватися на виборах. Про це повідомляє казахський інформаційний портал NUR.KZ з покликом на прес-службу суду.

«Конституційний суд розглянув звернення президента Республіки Казахстан про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 43, пунктів 2 та 3 статті 72, пункту 1 статті 83 та пункту 3 статті 84 Конституції Республіки Казахстан від 15 березня 2026 року. Суд дав відповідь на таке запитання: чи можуть особи, які обіймають посади відповідно до Конституції від 30 серпня 1995 року, бути обрані або призначені на посади, зазначені у пункті 1 статті 43, пунктах 2 та 3 статті 72, пункті 1 статті 83, пункті 3 статті 6 та 84 Конституції?» – йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненим тлумаченням КС, призначення на посаду президента після 1 липня 2026 року вважатиметься першим, навіть якщо людина раніше вже займала його. «Факт зайняття особою однієї зі зазначених посад у період дії Конституції 1995 року сам собою не створює перешкоди щодо його обрання чи призначення після набрання чинності Конституцією Республіки Казахстан», – зазначено поясненні до Основного закону країни.

Таким чином, чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв зможе брати участь у наступних президентських виборах. Нагадаємо, що він заступив на посаду 20 березня 2019 після заяви Нурсултана Назарбаєва про те, що той складає зі себе повноваження президента Казахстану. 9 червня 2019 року відбулися президентські вибори, на яких перемогу здобув Токаєв, набравши 70,96 % голосів. На президентських виборах, що відбулись 20 листопада 2022 року, Токаєв знову переміг, здобувши 81,3 % голосів і вступив на посаду президента на семирічний термін. Отже його президентські повноваження закінчуються у 2029 році. Раніше Токаєв наполегливо спростовував чутки про те, що планує змінити Основний закон країни таким чином, щоб переобратися на ще одну каденцію.

Нова Конституція, яку на референдумі підтримали 87,15% громадян Казахстану, набула чинності першого липня. Ключові зміни: запровадження однопалатного парламенту замість двопалатного, а також повернення посади віцепрезидента. За словами Касим-Жомарта Токаєва, «з цього моменту в країні пройде капітальний ремонт казахської державності».