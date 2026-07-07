Радослав Сікорський спрогнозував евентуальні провокації Роcії проти Польщі.

Зокрема Кремль може використати українські дрони для атаки на Польщу чи вдатися до операції під фальшивим прапором.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у інтерв’ю CNN, що Росія не має сил для фронтального нападу на НАТО. «А якби й мала такий намір, то це було б помітно за рухами її військ», – зазначив він. Міністр додав, що можлива, наприклад, «операція під фальшивим прапором».

«На що вони здатні, то це на якусь провокацію з використанням фальшивого прапора та дронів – можливо, українських дронів, а потім на імітацію відповіді на наш фальшивий, неіснуючий напад. Вони грають у такі ігри, і ми маємо бути до цього готові. Ми маємо сказати їм – і саме це ми робимо – що знаємо: це не веде до нічого доброго», – наголосив керівник зовнішньополітичного відомства Польщі.

Напередодні Вашінґтон попередив Варшаву, що у Москві розглядають плани збройної провокації проти Польщі, щоб «випробувати рішучість НАТО», а також змусити західних партнерів призупинити допомогу Україні. За твердженням американської сторони, сценарії можливих провокацій можуть включати атаки безпілотниками проти об'єктів критичної інфраструктури Польщі, таких як електростанції, або симуляцію масованої повітряної атаки, щоб змусити Польщу активувати ППО. Найбільш радикальним сценарієм може бути гібридна атака у прикордонні, ймовірно, за участі також білоруських військовиків.