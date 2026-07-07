У Бродах прощаються з чотирма військовими, які загинули під час бойового вильоту.

Сьогодні, 7 липня, у Бродах попрощаються із чотирма військовими, які до останнього боронили Україну. Про це повідомили у Бродівській міській раді.

Захисників зустрінуть о 09:30 на алеї Героїв, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин прощання.

Екіпаж вертольота Мі-8, члени якого служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди", загинув 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів. Як повідомляє полтавський сайт «Зміст», екіпаж розбився під час перехоплення БпЛА біля села Старицьківка Полтавського району. Проте на сторінці бригади жодних повідомлень про загибель військових немає.

Юрій Станіславович ВОРОН — старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Народився 29 червня 1996 року в Бродах. Навчався у Гімназії імені Івана Труша. З дитинства мріяв стати військовим льотчиком, тому у 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення навчання проходив службу в 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди», постійно вдосконалюючи льотну майстерність.

Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил. Із початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів, захищаючи українське небо та підтримуючи наземні війська.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками.

У Героя залишилися дружина, син та батьки.

Валентин Андрійович МУКШИНОВ — старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 29 травня 1991 року в Києві. Навчався у Чернігівському військовому ліцеї.

Із початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Під час бойових вильотів проявив мужність, самовідданість і високий професіоналізм, здобувши заслужений авторитет серед побратимів.

Повний кавалер ордена "За мужність", неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками.

У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Олегович ХМІЛЬ — бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Після закінчення школи вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Авіаційний транспорт". У березні 2022 року розпочав службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота. Відзначався високим професіоналізмом, відповідальністю та відданістю військовій присязі, ретельно готуючи авіаційну техніку до виконання бойових польотів.

Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України".

У Героя залишилися дружина та батьки.

Михайло Васильович ДЕРЯГА — старший повітряний стрілець вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Із листопада 2023 року проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Вирізнявся професіоналізмом, рішучістю та сміливістю, користувався повагою серед побратимів і командування.

Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня.

У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

Світла пам’ять і вічна слава Героям.