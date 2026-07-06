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Ніде менш, як на війні, результат не відповідає сподіванням
Тіт Лівій
До теми
Тарас та Петро Криси: прем'єра у Львові «Concerto in Groove»
Галина Гузьо
Окрім першого виконання концерту Джіна Пріцкера для скрипки, DJ, електроніки та струнного оркестру прозвучать й інші авторські композиції, зокрема «Карусель для струнного оркестру» американської композиторки Дженніфер Беллор.
06.07.26
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Штука
Україна Балкан
Віталій Портников
Не можна шантажувати історією. Шантажистам треба закривати європейські фонди і шукати можливостей позбавити їх права голосу принаймні з питань нашої інтеграції
05.07.26
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Дискурси
Туга за півднем
Левко Довган
Буває, що з книжки, яку ти колись брав із собою в подорож, несподівано випаде етикетка від пляшки вина, ніби листок з якогось екзотичного дерева. Як збережений спогад про вино
04.07.26
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Дискурси
У лабіринтах вічності: про час, причинність та божественну повноту
Олег Яськів
Розмова науковців про концепції часу та вічності (“Історія вічності” Борхеса)
04.07.26
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Дискурси
Контури нової музичної реальності
Тетяна Літепло
Сергій Пілютиков засобами сучасного оркестрового письма вибудовує не лінійний сюжет, а складну архітектуру переходів — між рухом і зупинкою, пам’яттю й забуттям, руйнуванням і відновленням, завершеністю й відкритістю...
04.07.26
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Штука
Рефлексії на тему Блудного сина в композиціях Любомира Медвідя
Любов Волошин
Перед'ювілейний текст про мистця-інтелектуала, наділеного даром філософського мислення
03.07.26
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Штука
Атака на мозок
Кремль перетворив дезінформацію, маніпуляцію фактами та пропаганду на зброю. Росія прагне поглиблювати суспільні розколи, сіяти страх, провокувати ненависть. Дослідження чеських ЗМІ показує вражаючі факти того, як працює російська пропаганда
02.07.26
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Україна
Події місяця в музичних музеях
Липень у музеях Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича стане місяцем камерного музикування та особливих зустрічей, дозволить відкрити маловідомі сторінки історії Львова та провести літні вечори в атмосфері мистецтва.
02.07.26
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Штука