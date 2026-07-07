1595-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово, Донецьк, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (88%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1304 із 1437 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

09:30 Віцепрем'єр-міністр міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що питання про передачу Україні літаків МІГ-29 залишається актуальним – українська сторона представили свої пропозиції щодо передачі безпілотників Польщі протягом наступних двох років; і є рішення про безоплатну передачу ракет Patriot українській стороні:

"На прохання Генерального секретаря НАТО, Європейського командування США та Командувача Об'єднаних сил США в Європі, а також після консультацій з групою користувачів, було прийнято рішення про безоплатну передачу ракет для системи Patriot. Пожертвувана сума становить запас наших можливостей і, на думку не лише Генерального штабу, але й Верховного головнокомандувача армій США та союзників у Європі, не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі. І відповідно до встановлених принципів США та НАТО, ті, хто жертвує Україні (в цьому випадку цю ключову можливість), залишаються серед найважливіших країн у постачанні ракет Patriot своїм країнам. Ворог Польщі – не Україна. Росія – ворог Польщі. Союзники на заході. Небезпека в Криму. Польща має бути єдиною у своїй безпеці, бо якщо її розділити, вона буде слабшою, якщо її розділити, вона стане беззахисною".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

143,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1472,5% артилерійських систем (з них 12,9% за минулий тиждень),

170,9% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

105,0% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та вісім пунктів управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень з противником, агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки. На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Чернещина, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва. На Слов’янському напрямку противник штурмував 24 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Новопавлівка, Сергіївка й Новопідгородне. На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 14 атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, п’ять засобів ППО, 37 ракет, 15 наземних робототехнічних комплексів, 2139 безпілотних літальних апаратів, 399 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 5 на 6 липня російські війська здійснили четвертий з 1 червня масштабний ракетно-дроновий удар по Україні. Ця остання серія ударів знову була спрямована переважно на Київ і спричинила десятки жертв серед цивільного населення.

• Російські війська користуються тим, що запаси протиракетних перехоплювачів в Україні вичерпані, щоб максимально збільшити руйнівний потенціал своїх ударних комплектів.

• Останніми тижнями російські війська зменшують кількість балістичних ракет у кожному ударному комплексі, оскільки ефективність їхнього перехоплення з боку України знизилася.

• Ймовірно, російські війська навмисно обрали час для цього останнього масштабного удару, щоб створити інформаційний ефект напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Туреччині.

• Українські війська здійснили найглибший на сьогодні удар безпілотниками по Росії за весь час війни, вразивши найбільший нафтопереробний завод у Росії, розташований на відстані понад 2500 кілометрів від українського кордону.

• Напередодні зустрічей президента США Дональда Трампа з представниками України та Європи на саміті НАТО 7–8 липня російські чиновники намагаються представити Росію як сторону, готову до переговорів, а Україну – як перешкоду на шляху до миру.

• Росія вдається до дедалі ризикованіших військових дій проти країн – членів НАТО в рамках своєї кампанії зі створення сприятливих умов під назвою «Фаза нуль».