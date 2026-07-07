На Росії насувається банківська «вибухонебезпечна криза».

Про це йдеться в закритій доповіді розвідки однієї з європейських країн.

Російська банківська система може зіткнутися з «вибухонебезпечною кризою». Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на закриту доповідь розвідки однієї з європейських країн. Документ підготовлено у червні для європейських чиновників напередодні обговорення 21-го пакету санкцій Європейської Унії.

Автори доповіді вважають, що російська влада змушує банки активно кредитувати підприємства оборонної промисловості, реґіональні державні проєкти і придбання житла, а державні програми підтримки і реструктуризація боргів приховують фінансові ризики, які накопичуються.

У документі стверджується, що проблемними стали близько 10% корпоративних кредитів, а в деяких великих банках частка незворотних роздрібних позик минулого року сягала 15%. Крім того, понад 500 тисяч росіян було визнано банкрутами у 2025 році, а понад 13 мільйонів осіб одночасно виплачують не менше трьох кредитів.

У доповіді йдеться про те, що серйозний економічний шок, у тому числі новий пакет санкцій проти банківського сектора, може спровокувати фінансову кризу.

За даними Reuters, 21-ий пакет антиросійських санкцій Євроунії може бути схвалений уже в липні. Під обмеження, як очікується, можуть потрапити близько 90 російських банків, а також криптовалютні мережі, виробники безпілотників, нафтотрейдери та нафтопереробні підприємства.