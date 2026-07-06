Пісторіус виступив проти передачі АдН секретних військових даних.

«Її тісних зв'язків з Путіним важко не зауважити», – заявив міністр оборони ФРН про «Альтернативу для Німеччини».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив про свою стурбованість тим, що на земельних виборах у Саксонії-Ангальті та Мекленбурзі – Передній Померанії переможуть політики з правопопулістської проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Про це повідомила газета Die Welt. На думку міністра, перемога АдН на виборах дозволить представникам партії обійняти посади прем'єр-міністрів згаданих земель. Відтак їм до рук може потрапити засекречена інформація про об'єкти Бундесверу.

«Ми приділяємо пильну увагу питанню про те, кому ми можемо надати доступ до секретної інформації. Ми вже займаємося цим. Ми зобов'язані це робити, тому що йдеться про безпеку нашої країни», – наголосив Пісторіус в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

На запитання журналіста, чи матиме він застереження щодо передачі секретної інформації міністру від «Альтернативи для Німеччини», Пісторіус відповів ствердно: «Вам достатньо послухати публічні заяви багатьох представників АдН. Їхніх тісних зв’язків з Путіним важко не зауважити. Також існує підозра, що з Росії їм надходять гроші. Очевидно, що цього не повинно статися», – заявив керівник німецького військового відомства.

Окремо Борис Пісторіус вказав на терміни потенційної загрози для європейської безпеки з боку Кремля. «Ми виходимо з того, що з 2029 року настане момент, коли він (диктатор Росії Владімір Путін, – ред.) зможе вчинити принаймні частковий напад на територію НАТО. Чи зробить він це, ми точно не знаємо», – наголосив політик.

На підтримку Пісторіуса висловився заступник голови опозиційної парламентської фракції «зелених», заступник голови комітету Бундестаґу з розвідки Костянтин фон Ноц (Konstantin von Notz). «Небезпека витоку конфіденційних даних вороже налаштованому диктаторському (путінському, – ред.) режиму, на жаль, вкрай реальна», – заявив він у коментарі для газети Handelsblatt.