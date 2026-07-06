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Богдан Ігор Антонич
день пам'яті Богдана Ігора Антонича
Понеділок, Липень 6, 2026 - 10:45
До теми
Туга за півднем
Левко Довган
Буває, що з книжки, яку ти колись брав із собою в подорож, несподівано випаде етикетка від пляшки вина, ніби листок з якогось екзотичного дерева. Як збережений спогад про вино
04.07.26
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Дискурси
Контури нової музичної реальності
Тетяна Літепло
Сергій Пілютиков засобами сучасного оркестрового письма вибудовує не лінійний сюжет, а складну архітектуру переходів — між рухом і зупинкою, пам’яттю й забуттям, руйнуванням і відновленням, завершеністю й відкритістю...
04.07.26
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Штука
Червневий дощ
Василь МАХНО
Так літо нас притримує, щоб ми були при нім: і змоклими курми, і чаплями під чорнов парасолев.
04.07.26
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Дискурси
Рефлексії на тему Блудного сина в композиціях Любомира Медвідя
Любов Волошин
Перед'ювілейний текст про мистця-інтелектуала, наділеного даром філософського мислення
03.07.26
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Штука
Атака на мозок
Кремль перетворив дезінформацію, маніпуляцію фактами та пропаганду на зброю. Росія прагне поглиблювати суспільні розколи, сіяти страх, провокувати ненависть. Дослідження чеських ЗМІ показує вражаючі факти того, як працює російська пропаганда
02.07.26
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Україна
Події місяця в музичних музеях
Липень у музеях Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича стане місяцем камерного музикування та особливих зустрічей, дозволить відкрити маловідомі сторінки історії Львова та провести літні вечори в атмосфері мистецтва.
02.07.26
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Штука
Заразлива епідемія фейків
Юрій Винничук
Вся Волинська трагедія зіткана з фейків, які так щільно покривають факти, що їх за ними й не видно. Самі ж польські дослідники виявили півтора десятка сфальшованих фотографій
01.07.26
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Дискурси
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26
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Штука