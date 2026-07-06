Повстанці в Малі успішно атакують позиції російських найманців.

Туареги з «Фронту визволення Азавада» заявили про взяття під контроль міста Анефіса. Збито гелікоптер, який належав «Африканському корпусу» РФ.

Повстанці-туареги з «Фронту звільнення Азавада» (FLA), які діють у спілці з джихадистами з «Групи підтримки ісламу та мусульман» (JNIM), продовжили скоординовані наступальні дії на стратегічно важливі позиції правлячої військової хунти на півночі та в центрі Малі. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Повстанці оточили війська хунти як у Бамако, так і в розташованый неподалік гарнізонній цитаделі Каті. Напередодні представники FLA заявили про взяття під контроль міста Анефіса у регіоні Кідаль. Бойовики JNIM повідомили про нові інтенсивні бої після засідки на колону російських найманців і малійських солдатів, яка прямувала з Гао до Анефіса.

«Скоординовані атаки JNIM і FLA спрямовані на те, щоб придушити малійську армію та “Африканський корпус” – і, судячи з усього, їм це вдається», – повідомили в марокканському аналітичному центрі Policy Center for the New South.Також стало відмо, що повстанці-туареги збили гелікоптер, який належав «Африканському корпусу» міноборони РФ. Крім того, за даними аналітиків, було знищено кілька військових вантажівок.

Нагадаємо, що після путчу 2021 року в Малі до влади прийшла військова хунта на чолі з перехідним президентом Ассімі Гоїтою. Нова влада налагодила тісні зв’язки з Росією та ПВК «Вагнера», бійців якої в Малі називали «військовими консультантами». У червні 2025 року вагнерівці заявили про відхід з Малі, їхнє місце зайняв «Африканський корпус» міноборони РФ. Російських найманців і військовиків у Малі не раз звинувачували у вбивстві мирних жителів.