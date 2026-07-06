Ніч і гори

Андрій Содомора

Йдуть мужі кам’яні, в ніч ідуть, – Ґорґани... Йдуть і йдуть... день і ніч, велети – віками... Ще грясти і грясти їм в літа грядущі... У душі, кам’яній, – думи невсипущі. Їх серця, воднораз, б’ють у безгомінні... Чує Час, тільки Час, кроки їх камінні.

 

 

Гори чорні – в чорну ніч, а світає – сині: з синім морем звів їх день; ніч – із Чорним морем.

 

Із гір – раптово ніч спадає, таки не сходить, а спадає, і день за гори не заходить, таки направду – западає... Лиш на верхах, аж споночіє, – усмішка сонця рожевіє.

 

Рожева повня над Карпатами зависла... Сам Час – у диві... зупинився... сушить весла... 

 

Карпати. Ніч. У ній – гроза. Лячніші в горах тріски грому. Хто не гуц‎‎у́л, а гостем тут, тому б мерщій із гір – додому.

 

Хутко в горах, щойно вечір, тихне все, лиш він, Гук Великий, – во́ди мече, квапить Часу гін... Води, з рік у ріки, – в море, наче з рук до рук. Вік-у-вік, де гори й бо́ри, – дужий Гука гук¹.

 

Упала зірка десь між гір... заледве встиг піймати зір... лиш черк – і небом промайнула: за кимось ніч сльозу сплакнула...

 

В чорну ніч – і Чорногорі дали чорне те ім’я: так у чорну ніч чорніє, як у білий день – рілля. А взимі, як снігом віє, Чорногора ним – біліє. Все ж – ім’я бере тут гору: Чорногора – ним чорніє.

 

Пів но́чі... Спить усе – верхи, доли́, яруги... І раптом – вовка-тугара́, з низів  до зір, – щонайглибиннішої голос туги...

 

Хто в гори, в ніч, бува, іде, той знає, що воно таке, іще за ночі, до світання, мов неземне, – Землі  м о в ч а н н я.

 

Срібний серп, піднявшись вище, над гірські хребти, озирнувся – гори... гори... десь по схилах – медозбори... ні́чого серпти...

 

В го́рах є на що зоріти, чим голодні пасти очі, а стемніє – неозорі перезорювати  ночі².

 

Ох, ті сонячні верхи!..  Хоч бери у рами!.. Ґав, маляре, не лови: ніч – не за гора́ми!..

 

Ніч – мов очі ті дівочі: ясна й темна водночас, ще й у го́рах, коли небо обійма сріблястий пас.

 

Синє небо – чорна хмара. Сині гори – Чорногора. Синє море – Чорне море: в парі здавна ті кольо́ри.

 

Гей, скільки ж то майне ще чорно-білого, аж та Сивуля, посиві́ла, – стане Білою...

 

Поважний Пе́трос... Дух у нім – і Риму й Греції: йно повня – й тут вони при нім, в таночку  звабнім коловім, – і Німфи, й Грації³.

 

Співає-піє Попіван, тут-бо вітри – співочі: співають-піють-віючи-про-тягом-дня-і-ночі.

 

На місячної ночі тлі – різьбляться силуети: вершини, ма́ківки, шпилі... на серці – болісні жалі... Гуцулко Ксеню, – де ти?..

 

Глибока тиш. Мовчання гір. Усе немов завмерло. Небесних зір земним чолом торкається Говерла⁴.

 

За горами гори... Розбурхане море, шаліючи, стало на вічний постій... А там, десь за го́рами, втіхами й горями, ген у безмежжі – межа всіх подій...

 

               *

 

               Упала ніч на гори, звори,

               До себе, чорна, світ весь горне,

               Усі стирає кольори...

               Їй не дається тільки біле...

               Гуцулка Ксеня, в сніжно-білім, –

               На темнім обрисі гори...

 

               Усе поснуло... Чорногора,

               Як і колись, як нині, вчора,

               Своє оправдує ім’я...

               Іде мандрі́вник, як у Ґете,⁶

               Йде в ніч... Стихає вічне: «Де ти?..»

               Йно тихо дихає земля...

 

               А втім (чи вчулося?) здаля –

               Немов трембітаря зітхання...

               Чи стрічі жде, а чи прощання...

               Та ні, то лиш пустунка Ехо,

               То тут вона, то ген, далеко,

               Горянка, – гори забавля..

 

__________________________________

¹ Гук – водоспад.

² «Пасти очі» – поширена в римлян метафора (та й у нас: «пасти очима»). Перезорювати – новотвір Миколи Зерова. Закоханий в астрономію, поет до гри слів часто залучав своє прізвище (до речі, на запитання студентів, як наголошувати, – «Зе́ров» чи «Зеро́в», з усмішкою відповідав: «Відгукуюсь на ямб і на хорей»).

³ Грец. Petr-os (лат. -us) – скала. Теренами Гуцульщини, зо п’ять століть тому, мігрували предки сучасних румунів – пастухи волохи; звідси – й ряд топонімів романського походження (за підказку дякую Ростиславові Параньку).

⁴ Із замкнутого кола (Говерла – підперла) допоміг мені вихопитися... Горацій. «Súblimí feriám sídera vértice» (останній рядок його першої пісні): «Я високим чолом вишніх торкнуся зір».

⁵ Точніше – «горизонт подій». Цікаво, що в Горація, який, кажуть, – «на всі випадки життя», знаходимо буквальний відповідник цього терміну: «ultima línea rerum», остання риса речей, отже й подій: історики, rerum scriptores, – описувачі подій; так описово поет каже про смерть – рису, яка підсумовує (тут – усе життя).

⁶ Мова про геніальну мініатюру «Нічну пісню подорожнього»  («Über allen Gipfeln ist Ruh»).

 

06.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Туга за півднем
Левко Довган
Буває, що з книжки, яку ти колись брав із собою в подорож, несподівано випаде етикетка від пляшки вина, ніби листок з якогось екзотичного дерева. Як збережений спогад про вино
04.07.26 | | Дискурси
Контури нової музичної реальності
Тетяна Літепло
Сергій Пілютиков засобами сучасного оркестрового письма вибудовує не лінійний сюжет, а складну архітектуру переходів — між рухом і зупинкою, пам’яттю й забуттям, руйнуванням і відновленням, завершеністю й відкритістю...
04.07.26 | | Штука
Червневий дощ
Василь МАХНО
Так літо нас притримує, щоб ми були при нім: і змоклими курми, і чаплями під чорнов парасолев.
04.07.26 | | Дискурси
Рефлексії на тему Блудного сина в композиціях Любомира Медвідя
Любов Волошин
Перед'ювілейний текст про мистця-інтелектуала, наділеного даром філософського мислення
03.07.26 | | Штука
Атака на мозок
Кремль перетворив дезінформацію, маніпуляцію фактами та пропаганду на зброю. Росія прагне поглиблювати суспільні розколи, сіяти страх, провокувати ненависть. Дослідження чеських ЗМІ показує вражаючі факти того, як працює російська пропаганда
02.07.26 | | Україна
Події місяця в музичних музеях
Липень у музеях Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича стане місяцем камерного музикування та особливих зустрічей, дозволить відкрити маловідомі сторінки історії Львова та провести літні вечори в атмосфері мистецтва.
02.07.26 | | Штука
Заразлива епідемія фейків
Юрій Винничук
Вся Волинська трагедія зіткана з фейків, які так щільно покривають факти, що їх за ними й не видно. Самі ж польські дослідники виявили півтора десятка сфальшованих фотографій
01.07.26 | | Дискурси
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.