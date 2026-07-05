Влада Молдови звинуватила Російський дім у підривній діяльності та створенні загрози державній безпеці.

Російський центр науки та культури (Російський дім) у столиці Молдови Кишиневі оголосив про припинення роботи. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву голови Росспівробітництва (Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав) Ігоря Чайки, розміщену на офіційному порталі відомства. Російський дім був підрозділом Росспівробітництва в Молдові.

«З глибоким жалем ми змушені повідомити, що у зв'язку з рішенням молдовського уряду Російський центр науки і культури (Російський дім) в Кишиневі припиняє свою роботу. Протягом багатьох років наш центр був місцем зустрічей, діалогу і дружби. діалогу та взаєморозуміння», – йдеться у заяві Чайки.

Посольство Росії підтвердило, що центр припинив свою діяльність. Відтак частина функцій центру перейде до відділу культури посольства «в рамках повноважень дипломатичного представництва, передбачених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року».

Через посольство, як зазначається в заяві, Росспівробітництво продовжить відбір іноземних студентів на навчання у російських вишах за державними квотами, а також продовжить проведення заходів у сфері міжнародної гуманітарної співпраці. «Впевнені, що у громадян Молдови не згасне інтерес до російської мови, культури, освіти та науки», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року парламент Молдови денонсував міжурядову угоду з Росією від 1998 року про створення та функціонування культурних центрів, на підставі якої у Кишиневі у 2009 році було відкрито Російський центр науки та культури (Російський дім). Це сталося після парламентських виборів 2025 року, у втручанні в які влада Молдови звинувачувала Росію.

Чинна влада Молдови звинувачувала Російський дім у підривній діяльності та створенні загрози державній безпеці. Представляючи на пленарному засіданні парламенту пропозицію про денонсацію угоди з Росією, міністр культури Молдови Крістіан Жардан (Cristian Jardan) розповів, що російський центр використовується як інструмент просування кремлівської пропаганди, а не російської культури.