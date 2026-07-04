Під час святкування 250-річчя США Трамп закликав «не дозволити комуністам перемогти».

Під «комуністаим» він мав на увазі представників Демократичної партії

 

 

Дональд Трамп під час виступу на святкуванні 250-річчя США біля знаменитої гори Рашмор, на схилі якої висічені портрети чотирьох президентів США, заявив, що комунізм становить для США більшу загрозу, ніж Перша та Друга світові війни, Перл-Гарбор і теракти 11 вересня. Про це повідомив телеканал NBC News.

 

«У Сполучених Штатах відроджується загроза з боку комуністів, ми не дозволимо їм перемогти. У них немає жодних шансів проти нас. Вони не поважають закон, справедливість, принципи, традиції та права, які були даровані вам Богом.  Ви можете бути вірними Карлу Марксу, або ви можете бути вірними Америці. Ви можете бути комуністом, або ви можете бути патріотом. Ви не можете бути й тим, й іншим одночасно», – запевнив Дональд Трамп.

 

Американський президент не конкретизував, кого він має на увазі під «комуністами». Проте для політичних оглядачів не було таємницею, що мова йде про представників Демократичної партії, які мають всі шанси на проміжних виборах до Конґресу здобути більшість у Палаті представників.  

 

Раніше Трамп неодноразово звинувачував демократів у прихильності до комунізму. Зокрема, свою суперницю на президентських виборах, демократку Камалу Гарріс він консеквентно називав «комуністкою».

 

У промові біля гори Рашмор Дональд Трамп також висловив занепокоєння щодо розмиття американської ідентичності, спричинене неконтрольованою імміґрацією. «Наближаючись до цієї чудової річниці, ми бачимо, що наша американська ідентичність знову зазнає атак, – зазначив він. У цьому контексті Трамп вказав на загрозу «з боку новоприбулих до Сполучених Штатів, які сповідують погляди, що повністю суперечать нашому способу життя та нашому великому успіху».

04.07.2026

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