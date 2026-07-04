Червневий дощ

Василь МАХНО

 

Як скибка дині – стигла смужка пляжу –

присохла з корабельним такелажем

до стрічки синіх атлантичних хвиль.

Ще танкери доплили, ще дві яхти.

Я міг би так до ночі простояти,

як літній дощ, як жовті пагорб й схил.

 

Але заходить дощ мені за плечі –

Не я – дощем, а він із порожнечі,

з-за танкера та яхт, з шнурівки горизонту

зволожує пісок, мартинів, білих чапель.

З-за маяка він щойно причалапав

й приніс у путні зеленаву воду.

 

Ще за плечима перший ряд будинків,

як з темних виноградинок родзинки,

як смак черешень, персика, айви –

запахне дощ як свіжа рима вірша

бо перша, мабуть, є найважливіша,

бо пахне, мабуть, запахом трави.

 

Так набухає ґрунт, так пляж темніє.

Так дощ зі мною в мені сутеніє.

Так порт в затоці кранами скрипить.

Народжується дощ, стебло і черви:

накличе нам дощів червлений червень,

насипле черешень, напоїть ненасить.

 

Та ще проліз по всіх моїх кишенях,

змочив орнамент штапельний кошелі,

прикрив собою, наче захисник,

футбольне поле  й браму океану,

Він почуває в червні себе паном.

то жовтий, а то синій як базник.

 

Я міг би так простояти, щоб знати:

як це тепло з дощем перетривати,

як помічати танкерів на рейді,

як придивлятися до чапель та жуків,

до темних смуг, в яких пасеться кінь,

червневих конюшин зі срібла й крейди.

 

Тримається цей світ на цім дощі,

за берег, яхти, за рідкі кущі

і огортає тіло в вогку льолю.

Так літо нас притримує, щоб ми

були при нім: і змоклими курми,

і чаплями під чорнов парасолев.

 

04.07.2026

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