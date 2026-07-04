1592-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел, Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1103 із 1242 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1466,6% артилерійських систем (з них 13,1% за минулий тиждень),

170,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

104,4% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів-камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, шість артилерійських засобів та п’ять пунктів управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 26 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Мирне, Новопавлівка, Іванівка, Шевченко, Сергіївка. На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Цвіткове, Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, шість засобів ППО, одну ракету, шість наземних робототехнічних комплексів, 1768 безпілотних літальних апаратів, 407 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Пізно ввечері 3 липня президент Росії Путін заявив, що російські війська захопили Костянтинівку, що суперечить усім наявним даним про справжній масштаб просування російських військ у цьому місті.

• Ймовірно, Путін організував зустріч зі своїми командувачами пізно ввечері 3 липня принаймні частково для того, щоб вплинути на висвітлення війни західними ЗМІ напередодні вихідних, зокрема у зв’язку зі святом 4 липня у Сполучених Штатах.

• Як повідомляється, США попередили Польщу, що Росія розглядає можливість військових провокацій проти Польщі та інших країн НАТО.

• Рейтинг схвалення президента Росії Путіна різко впав наприкінці червня 2026 року після кількох тижнів постійного зниження.

• Російський уряд продовжує докладати зусиль для збільшення внутрішніх поставок палива на тлі посилення дефіциту бензину по всій Росії.

• Як повідомляється, 3 липня невідомі особи підірвали вибуховий пристрій біля автомобіля, в якому перебували представники адміністрації Рильського району Курської області.