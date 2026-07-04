Рейтинг Путіна демонструє стрімке падіння.

Падіння рейтингу російського диктатора прискорилося на тлі паливної кризи у Росії.

Рівень довіри росіян до диктатора Володимира Путіна за тиждень упав на 3,4 відсоткових пункти і наразі становить 73,3%. Це випливає з результатів опитування, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) з 22 до 28 червня – повідомляє видання Meduza.

Це найстрімкіше падіння рейтингу довіри до Путіна щонайменше з початку війни. За 2026 найрізкішим до цього було падіння на початку квітня, коли рейтинг довіри президенту впав за тиждень на 1,8 відсоткових пункти.

Діяльність Путіна на посаді президента схвалили 66,9% учасників опитування – це на 3,5 відсоткових пункти менше, ніж тижнем раніше. Востаннє рівень схвалення президента падав так сильно у серпні 2024 року. Не схвалюють діяльність Путіна 21,3% респондентів (тижнем раніше – 19,7%).

Згідно з новим опитуванням фонду «Общественное мнение» (ФОМ), позитивно роботу Путіна оцінюють 70% респондентів – це на один відсотковий пункт менше, ніж тижнем раніше.

Російські соціологічні служби (ФОМ та ВЦВГД) почали фіксувати зниження рейтингів президента РФ Володимира Путіна навесні 2026 року. Падіння рейтингів прискорилося на тлі паливної кризи у Росії.

Американська дослідницька компанія Gallup також проводила опитування росіян з березня до травня 2026 року. Як випливає з цього опитування, 60% росіян вважають, що економічна ситуація у їхньому місті чи реґіоні погіршується. Це максимальний показник за 20 років.