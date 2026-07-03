Прем'єр Молдови подав до демісії.

Александру Мунтяну пояснив відхід конфліктом з власними принципами.

 

 

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну (Alexandru Munteanu) після більш ніж восьми місяців перебування на посаді несподівано оголосив про демісію. Про це повідомив молдовськй інформаційний портал IPN. Конкретних причин відставки 62-річний політик не назвав.

 

«Сьогодні я завершую свій мандат прем’єр-міністра. Я прийняв пропозицію очолити уряд з великою відповідальністю та твердою впевненістю в тому, що зможу зробити свій внесок у зміну ситуації на краще. Коли я зрозумів, що більше не можу виконувати своїх обов'язків відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти. Дякую всім колегам – міністрам, їхнім командам і людям, які працювали професійно і сумлінно. Я продовжу служити своїй країні, яку б посаду не обіймав, незалежно від того, де житиму і які обов'язки виконуватиму – у державному чи приватному секторі. Я вважаю, що борг перед країною пов'язаний не з посадою, а з прихильністю до своїх зобов'язань. Дякую вам!», – написав Мунтяну у соцмережі Facebook у п'ятницю, третього липня.

 

Молдовські ЗМІ пов'язують демісію Александру Мунтяну з недавніми скандалами. Йшлося про підроблені дипломи глави державного управління авіаційної безпеки MoldATSA, а також про хабарі серед держслужбовців. Корупційний скандал навколо MoldATSA викликав поважну іміджеву кризу правлячої партії «Дія та солідарність».

 

Президентка Мая Санду на екстрено скликаній пресконференції спробувала спростувала чутки щодо тиску на прем'єра. «У нього була повна свобода керувати урядом так, як він вважав за правильне», – заявила вона.

 

Президентка також спростувала твердження про те, що Мунтяну нібито боровся зі зловживаннями, а йому в цьому заважали, зазначивши, що він на переговорах не висував умов боротьби з корупцією, а його заперечення стосувалися лише фігури міністра освіти. «Пан прем'єр-міністр не висував жодних умов щодо реструктуризації, боротьби з корупцією чи інших питань. Єдине заперечення, яке він висловив у розмові зі мною, стосувалося його міжособистісних відносин із одним із членів уряду (…), міністром освіти та досліджень Даном Перчуном (Dan Perciun)», – стверджувала  Мая Санду.

 

Безпартійний інвестбанкір Александру Мунтяну обійняв посаду глави уряду в листопаді 2025 року. Його демісія автоматично спричиняє припинення повноважень всього кабінету.

03.07.2026

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