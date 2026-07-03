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Медвідь
Любомир Медвідь «Дім-істина»
П'ятниця, Липень 3, 2026 - 17:45
До теми
Заразлива епідемія фейків
Юрій Винничук
Вся Волинська трагедія зіткана з фейків, які так щільно покривають факти, що їх за ними й не видно. Самі ж польські дослідники виявили півтора десятка сфальшованих фотографій
01.07.26
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Дискурси
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26
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Штука
Венозна бича кров в полотнах Ангеліни Гафинець
Тарас Возняк
Підгорецький замок Львівської національної галереї цього літа скрасився великою виставкою робіт художниці з Ужгорода
01.07.26
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Штука
Перформативне мистецтво Європи
Відвідувачі галереї «Дзиґа» матимуть можливість побачити серію перформансів українських та європейських митців, зустрітися з авторами й авторками та стати співучасниками мистецького процесу.
30.06.26
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Штука
Трохи Сапковського з Діксоном
Юрко ТИМЧУК
На тлі створення нової «коаліції охочих» всі бажаючі можуть згадати про професійних вояків з Дорсаю і фентезійних кондотьєрів з «Вільної компанії». Огляд подій тижня.
30.06.26
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Україна
Без русла
Лідія МІДИК
Цей струмок не потребує впадати в більшу ріку, не потребує ставати частиною чогось іншого, пізнавати далекі світи, пізнавати солоність моря. Ні, він залишається близько джерела
29.06.26
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Дискурси
Аукціонний дім «Меркурій»: перший онлайн-аукціон
14 липня стартуватиме сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій», який триватиме до 15 серпня та відбудеться повністю онлайн. Новий формат дозволить долучитися до торгів колекціонерам і поціновувачам мистецтва зі всієї України.
29.06.26
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Штука
Спека
Андрій Содомора
Спекóта, спекотá... жара, жарінь, жарóта... задуха, горяч, сквар... – хмарини б хоч, щоб не спливати потом, якщо уже не хмар...
29.06.26
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Дискурси