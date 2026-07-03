Через паливну кризу в Росії дозволили продаж бензину «Євро-3».

Дозвіл діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

 

 

На тлі паливної кризи в Росії дозволили обіг бензину за стандартами «Євро-3» до кінця 2026 року. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Про це повідомило видання Meduza з покликом на документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

 

Згідно з постановою, деяким нафтопереробним заводам дозволяється випускати в обіг автомобільний бензин зі зниженими вимогами до вмісту сірки (не більше 150 міліграмів на кілограм). Таке паливо не маркуватимуть єдиним знаком обігу продукції на ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і не випускатимуть в обіг на територіях інших держав-членів ЄАЕС.

 

Як зазначається в постанові, це рішення спрямоване на «підвищення надійності паливозабезпечення» в Росії і реалізується «як превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації на внутрішньому ринку моторного палива».

 

Паливна криза в Росії почалася ще в травні на тлі ударів українських безпілотників по нафтовій промисловості у російських реґіонах. Про те, що влада Росії для вирішення проблем з паливом може допустити продаж бензину та дизеля зі зниженням екологічних стандартів аж до «Євро-3» і навіть до «Євро-2», раніше повідомляла російська преса. За словами експертів, таке паливо простіше виробляти, але для деяких сучасних автомобілів використання такого бензину може мати фатальні наслідки.

03.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26 | | Штука
Венозна бича кров в полотнах Ангеліни Гафинець
Тарас Возняк
Підгорецький замок Львівської національної галереї цього літа скрасився великою виставкою робіт художниці з Ужгорода
01.07.26 | | Штука
Перформативне мистецтво Європи
Відвідувачі галереї «Дзиґа» матимуть можливість побачити серію перформансів українських та європейських митців, зустрітися з авторами й авторками та стати співучасниками мистецького процесу.
30.06.26 | | Штука
Трохи Сапковського з Діксоном
Юрко ТИМЧУК
На тлі створення нової «коаліції охочих» всі бажаючі можуть згадати про професійних вояків з Дорсаю і фентезійних кондотьєрів з «Вільної компанії». Огляд подій тижня.
30.06.26 | | Україна
Без русла
Лідія МІДИК
Цей струмок не потребує впадати в більшу ріку, не потребує ставати частиною чогось іншого, пізнавати далекі світи, пізнавати солоність моря. Ні, він залишається близько джерела
29.06.26 | | Дискурси
Аукціонний дім «Меркурій»: перший онлайн-аукціон
14 липня стартуватиме сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій», який триватиме до 15 серпня та відбудеться повністю онлайн. Новий формат дозволить долучитися до торгів колекціонерам і поціновувачам мистецтва зі всієї України.
29.06.26 | | Штука
Спека
Андрій Содомора
Спекóта, спекотá... жара, жарінь, жарóта... задуха, горяч, сквар... – хмарини б хоч, щоб не спливати потом, якщо уже не хмар...
29.06.26 | | Дискурси
Суб'єктність зріла vs злоякісна
Олександр Сушко
Відбувається постійна жива конкуренція за те, хто і як буде уособлювати собою національний інтерес. А отже – хто саме уособлює ту суб’єктність, яка певним чином цей інтерес коригує і формує.
28.06.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.