Через паливну кризу в Росії дозволили продаж бензину «Євро-3».

Дозвіл діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

На тлі паливної кризи в Росії дозволили обіг бензину за стандартами «Євро-3» до кінця 2026 року. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Про це повідомило видання Meduza з покликом на документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з постановою, деяким нафтопереробним заводам дозволяється випускати в обіг автомобільний бензин зі зниженими вимогами до вмісту сірки (не більше 150 міліграмів на кілограм). Таке паливо не маркуватимуть єдиним знаком обігу продукції на ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і не випускатимуть в обіг на територіях інших держав-членів ЄАЕС.

Як зазначається в постанові, це рішення спрямоване на «підвищення надійності паливозабезпечення» в Росії і реалізується «як превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації на внутрішньому ринку моторного палива».

Паливна криза в Росії почалася ще в травні на тлі ударів українських безпілотників по нафтовій промисловості у російських реґіонах. Про те, що влада Росії для вирішення проблем з паливом може допустити продаж бензину та дизеля зі зниженням екологічних стандартів аж до «Євро-3» і навіть до «Євро-2», раніше повідомляла російська преса. За словами експертів, таке паливо простіше виробляти, але для деяких сучасних автомобілів використання такого бензину може мати фатальні наслідки.