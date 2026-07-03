Суд ЄУ підтвердив заборону трансляцій Russia Today і на безкоштовних сайтах.

Суд вирішив, що немає значення, чи отримує власник ресурсу прибуток і як він фінансує його роботу.

Суд Європейської Унії ухвалив, що заборона на поширення матеріалів кремлівського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT) поширюється не лише на традиційних мовників у країнах-членах ЄУ, а й на будь-які загальнодоступні інтернет-ресурси, включно з безкоштовними некомерційними сайтами, які існують за рахунок пожертв. Про це повідомила газета Der Standard. У рішенні суду, опублікованому в четвер, другого липня, вказано, що для застосування заборони немає значення, чи отримує власник ресурсу прибуток, як він фінансує його роботу, а також наскільки масово і як довго поширювався контент.

Приводом для розгляду стала кримінальна справа проти трьох осіб у Німеччині. Вони «неодноразово розміщували на загальнодоступному безкоштовному веб-сайті» відеоролики RT Germany. Проти них було порушено кримінальну справу у земельному суді Саарбрюккена. У суддів тоді виникли сумніви, чи можна порушників вважати операторами, які підпадають під дію заборони, адже їхня діяльність не підходила під опис комерційної, а сайт існував на пожертвування. Проте суд ЄУ вирішив, що елемент комерції до заборони не має стосунку.

Заборона для операторів у Євроунії на поширення матеріалів російського державного телеканалу була запроваджена «в контексті військової аґресії РФ проти України», нагадав суд у Люксембурзі. Поняття «оператор» охоплює всіх осіб, які прямо чи опосередковано відповідають за надання доступу до забороненого контенту. У цьому сенсі ні масштаби, ні тривалість поширення немає значення. «Тільки таке тлумачення дозволяє, як це передбачено законодавством ЄУ, запобігти трансляції пропаганди, яка розповсюджується Російською Федерацією, і тим самим захистити громадський порядок та безпеку в Європейській Унії», – наголосив суд.

Нагадаємо, що в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії до України, Рада Європейської Унії запровадила санкції проти агентства Sputnik та телеканалів RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish. Цим ЗМІ було заборонено мовлення на території Євроунії.