Суд ЄУ підтвердив заборону трансляцій Russia Today і на безкоштовних сайтах.

Суд вирішив, що  немає значення, чи отримує власник ресурсу прибуток і як він фінансує його роботу.

 

 

 

Суд Європейської Унії ухвалив, що заборона на поширення матеріалів кремлівського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT) поширюється не лише на традиційних мовників у країнах-членах ЄУ, а й на будь-які загальнодоступні інтернет-ресурси, включно з безкоштовними некомерційними сайтами, які існують за рахунок пожертв. Про це повідомила газета Der Standard. У рішенні суду, опублікованому в четвер, другого липня, вказано, що для застосування заборони немає значення, чи отримує власник ресурсу прибуток, як він фінансує його роботу, а також наскільки масово і як довго поширювався контент.

 

Приводом для розгляду стала кримінальна справа проти трьох осіб у Німеччині. Вони «неодноразово розміщували на загальнодоступному безкоштовному веб-сайті» відеоролики RT Germany. Проти них було порушено кримінальну справу у земельному суді Саарбрюккена. У суддів тоді виникли сумніви, чи можна порушників вважати операторами, які підпадають під дію заборони, адже їхня діяльність не підходила під опис комерційної, а сайт існував на пожертвування. Проте суд ЄУ вирішив, що елемент комерції до заборони не має стосунку.

 

Заборона для операторів у Євроунії на поширення матеріалів російського державного телеканалу була запроваджена «в контексті військової аґресії РФ проти України», нагадав суд у Люксембурзі. Поняття «оператор» охоплює всіх осіб, які прямо чи опосередковано відповідають за надання доступу до забороненого контенту. У цьому сенсі ні масштаби, ні тривалість поширення немає значення. «Тільки таке тлумачення дозволяє, як це передбачено законодавством ЄУ, запобігти трансляції пропаганди, яка розповсюджується Російською Федерацією, і тим самим захистити громадський порядок та безпеку в Європейській Унії», – наголосив суд.

 

Нагадаємо, що в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії до України, Рада Європейської Унії запровадила санкції проти агентства Sputnik та телеканалів RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish. Цим ЗМІ було заборонено мовлення на території Євроунії.

03.07.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26 | | Штука
Венозна бича кров в полотнах Ангеліни Гафинець
Тарас Возняк
Підгорецький замок Львівської національної галереї цього літа скрасився великою виставкою робіт художниці з Ужгорода
01.07.26 | | Штука
Перформативне мистецтво Європи
Відвідувачі галереї «Дзиґа» матимуть можливість побачити серію перформансів українських та європейських митців, зустрітися з авторами й авторками та стати співучасниками мистецького процесу.
30.06.26 | | Штука
Трохи Сапковського з Діксоном
Юрко ТИМЧУК
На тлі створення нової «коаліції охочих» всі бажаючі можуть згадати про професійних вояків з Дорсаю і фентезійних кондотьєрів з «Вільної компанії». Огляд подій тижня.
30.06.26 | | Україна
Без русла
Лідія МІДИК
Цей струмок не потребує впадати в більшу ріку, не потребує ставати частиною чогось іншого, пізнавати далекі світи, пізнавати солоність моря. Ні, він залишається близько джерела
29.06.26 | | Дискурси
Аукціонний дім «Меркурій»: перший онлайн-аукціон
14 липня стартуватиме сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій», який триватиме до 15 серпня та відбудеться повністю онлайн. Новий формат дозволить долучитися до торгів колекціонерам і поціновувачам мистецтва зі всієї України.
29.06.26 | | Штука
Спека
Андрій Содомора
Спекóта, спекотá... жара, жарінь, жарóта... задуха, горяч, сквар... – хмарини б хоч, щоб не спливати потом, якщо уже не хмар...
29.06.26 | | Дискурси
Суб'єктність зріла vs злоякісна
Олександр Сушко
Відбувається постійна жива конкуренція за те, хто і як буде уособлювати собою національний інтерес. А отже – хто саме уособлює ту суб’єктність, яка певним чином цей інтерес коригує і формує.
28.06.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.