Європарламент може запустити процедуру проти ультраправого об'єднання.

До об’єднання «Європа суверенних націй» входить, зокрема, ксенофобська проросійська партія «Альтернатива для Німеччини».

 

 

Європарламент планує запустити найближчим часом процедуру проти політичного об'єднання «Європа суверенних націй» (Europe of Sovereign Nations – ESN), до якого, зокрема входить ксенофобська проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та інші європейські ультраправі політичні сили. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

Якщо буде встановлено, що ESN не дотримується базових цінностей Європейської Унії, його можуть позбавити права реєстрації як європейського політичного формування і, відповідно, фінансування.

 

Понад 180 депутатів підписали запит щодо залучення механізму перевірки, в рамках якого Орган у справах європейських політичних партій та фондів (Authority for European Political Parties and Foundations – APPF) має оцінити, наскільки діяльність об'єднання відповідає цінностям ЄУ.

 

Підготовлене для APPF досьє обсягом 294 сторінки включає судові рішення, заяви та публікації у соцмережах членів ESN, які можуть бути доказом порушення європейських цінностей. У документі наголошується на антисемітській, анти-ЛГБТ та антиміґрантській риториці, включно зі закликами до «реміграції» європейських громадян іноземного походження та ототожнення гомосексуальності з педофілією.

 

Серед інших епізодів згадуються расистські банери, встановлені чеською партією SPD, акція болгарської партії «Відродження» щодо зриву показу фільму зі сценами одностатевих стосунків, а також рішення німецького суду, який визнав програму AfD такою, що «суперечить людській гідності та свободі віросповідання».

 

Тепер рішення про запуск процедуру проти ESN має схвалити Європарламент на голосуванні, яке відбудеться наступного вівторка, сьомого липня, у Страсбурзі. За словами кількох євродепутатів, «за» виступають Європейська народна партія, соціалісти та демократи, а також фракція «Оновити Європу». Голосів цих фракцій фактично вистачає для схвалення запиту.

 

Політичне об'єднання ESN було створено у серпні 2024 року вісьмома європейськими ультраправими партіями на чолі з АдН. Серед засновників також польська «Конфедерація» та французька Reconquête.

02.07.2026

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