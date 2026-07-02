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Нікіта Тітов. Розбите серце
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Малюнок Нікіти Тітова. Київ 2026
Четвер, Липень 2, 2026 - 12:45
До теми
Органний зал у липні
Липнева афіша обіцяє понад 40 подій, серед яких концерти запрошених зірок з Бельгії, Великобританії та різних міст України. На слухачів чекають вечори джазу, танго, іспанської гітари та європейської класики.
01.07.26
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Штука
Перформативне мистецтво Європи
Відвідувачі галереї «Дзиґа» матимуть можливість побачити серію перформансів українських та європейських митців, зустрітися з авторами й авторками та стати співучасниками мистецького процесу.
30.06.26
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Штука
Трохи Сапковського з Діксоном
Юрко ТИМЧУК
На тлі створення нової «коаліції охочих» всі бажаючі можуть згадати про професійних вояків з Дорсаю і фентезійних кондотьєрів з «Вільної компанії». Огляд подій тижня.
30.06.26
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Україна
Без русла
Лідія МІДИК
Цей струмок не потребує впадати в більшу ріку, не потребує ставати частиною чогось іншого, пізнавати далекі світи, пізнавати солоність моря. Ні, він залишається близько джерела
29.06.26
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Дискурси
Аукціонний дім «Меркурій»: перший онлайн-аукціон
14 липня стартуватиме сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій», який триватиме до 15 серпня та відбудеться повністю онлайн. Новий формат дозволить долучитися до торгів колекціонерам і поціновувачам мистецтва зі всієї України.
29.06.26
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Штука
Спека
Андрій Содомора
Спекóта, спекотá... жара, жарінь, жарóта... задуха, горяч, сквар... – хмарини б хоч, щоб не спливати потом, якщо уже не хмар...
29.06.26
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Дискурси
Суб'єктність зріла vs злоякісна
Олександр Сушко
Відбувається постійна жива конкуренція за те, хто і як буде уособлювати собою національний інтерес. А отже – хто саме уособлює ту суб’єктність, яка певним чином цей інтерес коригує і формує.
28.06.26
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Галичина
«Око на коліні» Дарії Кузьмич
Це виставка в Jam Factory Art Center про пам’ять тіла, досвід болю та способи говорити про травму через мистецтво. Про те, як особистий досвід може стати точкою наближення до досвіду інших.
28.06.26
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Штука