Нікіта Тітов. Розбите серце

Суб'єктність зріла vs злоякісна

Олександр Сушко

Відбувається постійна жива конкуренція за те, хто і як буде уособлювати собою національний інтерес. А отже – хто саме уособлює ту суб’єктність, яка певним чином цей інтерес коригує і формує.