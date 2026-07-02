Американська компанія Echodyne нарощує виробництво антидронових радарів.

Вона завершує будівництво нового підприємства з виробництва таких радарів неподалік Сіетла.

Компанія зі Сполучених Штатів Echodyne нарощує виробництво високоефективних радарних систем, призначених для виявлення та подальшого знищення ударних безпілотників. Про це повідомляє спеціалізоване видання Defense One. Нові розробки компанії, якими оснащуються американські системи протидії безпілотникам, зокрема SUADS, підвищують як дальність виявлення, так і точність, дозволяючи операторам швидше виявляти загрози та гарантовано їх знищувати.

У зв'язку зі зростанням попиту на компактні, мобільні та безпілотні радарні системи компанія Echodyne, штаб-квартира якої розташована у штаті Вашінґтон, планує значно наростити їхнє виробництво до початку 2028 року. Наразі вона завершує будівництво нового підприємства неподалік міста Сіетла, розпочате на початку року. Воно має бути введено в експлуатацію вже наступного тижня. Очікується, що завод вартістю 40 мільйонів доларів дозволить компанії виробляти в п'ять разів більше радарів, ніж раніше.

«Наші замовлення значно перевищують наші виробничі потужності, тому ми запустили цей новий виробничий комплекс. Сьогодні проблема протидії безпілотникам полягає в тому, що існує величезна кількість дешевих смертоносних дронів, і нам потрібна величезна кількість дешевих смертоносних систем протидії їм. Тому людям потрібні високопродуктивні радари, які були б економічно ефективними та могли б бути розгорнуті у великих масштабах, і саме цим ми й займаємось», – розповів генеральний директор компанії Ебен Франкенберґ (Eben Frankenberg).

Радари Echodyne використовуються у різноманітних системах протидії безпілотним літальним апаратам, які можуть бути встановлені на бойових машинах та кораблях. «Ми поставляємо велику кількість радарів до Європи. Ми також поставляємо радари до Південно-Східної Азії, Індії. І ми бачимо, що попит зростає в усьому світі. Тому нове підприємство є тим, що, на нашу думку, нам необхідно з точки зору виробничих потужностей у найближчі кілька років. Але ще один плюс полягає в тому, що це дає нам план для потенційного відкриття підприємств у майбутньому, у тому числі і за кордоном», – сказав Франкенберґ.

Нове підприємство, згідно з панами компанії, до 2028 року має виробляти десятки тисяч радарів щорічно. І це, за словами Франкенберґа, може стати зразком для майбутніх заводів.