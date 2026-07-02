1590-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 18:00), росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

- 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл.);

- 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.);

- 34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл.);

- 8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл.);

- 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське).

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (17%);

- 32 крилаті ракети Х-101 (94%);

- 8 крилатих ракет Калібр (100%);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%);

- 476 ворожих БпЛА різних типів (96%).

За попередньою інформацією, станом на 09:00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1238 із 1369 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,1% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1461,5% артилерійських систем (з них 12,0% за минулий тиждень),

170,3% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

103,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Внаслідок нічного російського комбінованого удару у Києві загинуло щонайменше 13 людей, 86 постраждало, 70 з них шпиталізовано, зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах міста, в Шевченківському районі зруйновано, у Деснянському – частково зруйновано житлові будинки.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного. На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка. На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве. На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також знешкоджено п’ять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2123 безпілотні літальні апарати, одну ракету, 353 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наразі російський наступальний наступ весни-літа 2026 року не приніс оперативно значущих успіхів, а темпи просування російських військ у червні 2026 року становлять лише частку від темпів, досягнутих ними у червні 2025 року.

• Для досягнення цих відносно невеликих успіхів російські війська також зазнали значних людських втрат і втрат техніки.

• У червні 2026 року Україна продовжувала посилювати свої удари середньої та великої дальності, що має ланцюговий ефект на російську логістику та бойові операції, а також спричиняє дефіцит бензину та економічні суперечки по всій Росії та на окупованих територіях України.

• Російська влада оголосила, що з 1 липня Росія тимчасово закриє сім залізничних прикордонних переходів із Фінляндією, Латвією та Естонією з невідомих причин.

• У ніч з 30 червня на 1 липня українські війська продовжили удари великої дальності по російській нафтогазовій інфраструктурі та військових об’єктах.