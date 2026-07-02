Німецька прокуратура висунула звинувачення українцю в підриві «Північних потоків».

Загалом у цій справі проходило семеро підозрюваних.

Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель (Jens Rommel) всунув офіційне звинувачення громадянину України Сергієві Кузнєцову в диверсії на газогонах «Північний потік» і «Північний потік – 2». Про це повідомила в середу, першого липня, телерадіокомпанія Deutsche Welle. Підозрюваного звинувачують у нападі на цивільну енергетичну інфраструктуру, що, згідно з міжнародним правом, є військовим злочином, а також у скоєнні вибуху за допомогою вибухової речовини та руйнації інженерної споруди.

За даними слідства, Сергій Кузнєцов керував групою диверсантів, а також командував на вітрильній яхті Andromeda, яка, на думку німецької влади, використовувалася для доставки вибухівки до місця підриву газогонів восени 2022 році. На облавку цієї яхти слідчі з Федерального відомства у кримінальних справах та Федеральної поліції виявили сліди суміші вибухових речовин гексогену та октогену, які використовують у військовій справі.

У справі про підрив «Північних потоків» проходили загалом семеро підозрюваних. Один із них, однак, за час слідства загинув на війні проти Росії.

Сергія Кузнєцова було затримано влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Наразі він перебуває в камері попереднього ув'язнення в Гамбурзі.

Нагадаємо, що три з чотирьох ниток газогонів «Північний потік» та «Північний потік – 2» у Балтійському морі, що ведуть з Росії до Німеччини, було підірвано наприкінці вересня 2022 року. Жодною з них на той момент газ не транспортувався. «Північний потік» було зупинено Росією незадовго до вибухів, а «Північний потік – 2» так і не було введено в експлуатацію на тлі вторгнення Росії до України.