Росія почала закуповувати бензин з Індії.

Загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн.

 

 

На тлі дефіциту палива Росія почала закуповувати бензин в Індії. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, причетні до російської паливної галузі. Дефіцит палива відчувається в усіх 11 часових поясах Росії, він призводить до нормування відпуску бензину, довгі черги на заправках та рекордне зростання цін.

 

За словами одного зі співрозмовників аґенція, з Індії до Росії відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Інше джерело заявило, що до Росії вирушили два танкери з партіями бензину від 30 до 40 тисяч тонн кожен. Загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн, стверджує третій співрозмовник.

 

Reuters зазначає, що влітку споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на добу.

 

Індія – один із найбільших покупців російської нафти. У червні, як зазначає Reuters, імпорт нафти з Росії до Індії досяг рекордних показників — 2,7 мільйона барелів на добу, що становить понад половину всього індійського нафтового імпорту.

 

Через паливну кризу, спричинену атаками українських безпілотників на російські НПЗ, Росія стала закуповувати більше палива у Білорусі.

01.07.2026

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