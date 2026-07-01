В околицях Львова горять сміттєзвалище і торфовища. Місто може огорнути смог.

Поблизу Львова тривають пожежі торфовищ і сміттєзвалища. У Пустомитах фіксують повторні займання сміття, а в Дублянах рятувальники гасять десятки тисяч квадратних метрів торфу.

Третій день горить сміттєзвалище у Пустомитах. Фото з fb-сторінки Пустомитівської територіальної громади.

У Пустомитівській міській раді повідомили, що пожежа на сміттєзвалищі, розташованому на території кар'єру зайнялася у неділю, 28 червня. Рятувальники тоді впоралися з вогнем, однак через сильну спеку та тління на значній глибині сухе сміття знову заяйнялося. Одночасно триває ліквідація пожежі торфовища у сусідньому до Пустомит селі Семенівка. Місцеві мешканці скаржаться на суттєве задимлення.

Пустомитівське сміттєзвалище. Фото "Суспільне Львів".

До гасіння пожежі в Пустомитах залучені підрозділи ДСНС, добровільна пожежна команда, техніка водоканалу та комунальних підприємств. Мешканців закликають за можливості тримати вікна зачиненими, щоб захиститися від диму. У громаді наголошують, що через температуру повітря до +37…+38 °C ризик нових займань залишається критично високим.

Горить торфовище у Дублянах. Фото з tg-сторінки депутата ЛМР Ігора Зінкевича

Тим часом в Дублянах ще у суботу, 27 червня, виникла пожежа торфу на площі 60 000 м².

"Станом на сьогодні, 1 липня, пожежу ліквідували на площі 12 000 м². Тобто п’яту частину, яка загорілася, вже погасили. Залишається ще 48 000 м² площі горіння. Загалом до гасіння пожежі було залучено 78 пожежників та 7 машин. Також ми залучили приватні трактори, що мають плуги, щоб переорати трохи поля, і пожежа не поширювалася далі", — повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксана Пригода.

Станом на зараз на місці працює приблизно 15 екіпажів ДСНС та близько 50 рятувальників. Працює також екскаватор для перегородження канави річки Брюховичанки з метою утворення водойми для забору води. Додатково залучать великий трактор з плугами.

Водночас у міському управлінні екології пояснюють, що торф загоряється в спеку, висихаючи через посуху, і після займання тліє під землею без доступу кисню, утворюючи дим.

Оскільки Дубляни розташовані на північний схід від Львова, західний вітер здебільшого відносить основну масу диму від міста, тому перевищення норм якості повітря наразі не зафіксовано.

У ДСНС у Львівській області повідомили, що лише протягом доби з 30 червня на 1 липня на Львівщині ліквідували 26 пожеж, із яких 19 виникли в екосистемах. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на дві будівлі, постраждалих немає.

Надзвичайники вкотре закликають жителів області не випалювати суху траву, не розпалювати багаття у спекотну та вітряну погоду, не кидати недопалки та не спалювати сміття.