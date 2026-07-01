Заразлива епідемія фейків

Вся Волинська трагедія зіткана з суцільних фейків, які так щільно покривають факти, що їх за ними й не видно. Самі ж польські дослідники виявили півтора десятка сфальшованих фотографій, на яких начебто зображені жертви УПА. Десь дітей домалювали, десь загиблих українців видали за поляків. А при цьому з вуст у вуста мандрують легенди про те, як бандерівці вбивали власних польських дружин.

В Сагрині замордовано було понад 650 українців, з них 232 жінки і 151 дитина. Однак розслідування IPN (Інститут Народної Пам'яті) щодо подій у Сагрині було припинено у 2010 р. З'ясувалося, що та масакра не була злочином. Тому ні Сагрині, ні Верховини нема в шкільних підручниках. А історики, які описують злочини АК, піддаються цькуванню і погрозам.

Ще в соціалістичній Польщі було знято кілька фільмів про боротьбу з УПА. Проблема однак в тому, що всі вони теж брехливі. Бійці УПА мали автомати, кулемети, карабіни, але вбивали сокирами, вилами і косами, як за часів Хмеля, бо це те, що вражає люмпен.

Ось кадр з фільму «Ogniomistrz Kaleń» (1961), на якому ви бачите «упівців». Фоток бійців УПА безліч. Є вони і в архівах Польщі. Але у фільмі вони виглядали, як есесівці. І на цьому виховані мільйони поляків. Тому й читаю в коментах про «народ убивць».

А щоб додати ще більше жару для польсько-українського конфлікту пішли в рух відверті фейки і маніпуляції проти українців. Абсолютна їхня більшість створюється і фінансується російськими спецслужбами і фабриками тролів. Полюють на них польські й українські аналітичні центри (зокрема, Stowarzyszenie Demagog та Центр протидії дезінформації).

Польських дітей буцімто масово виписують з онкологічних лікарень, аби звільнити місця для українців. Це спростували як Міністерство охорони здоров'я Польщі, так і самі лікарні.

Регулярно публікуються вигадані історії про те, що українці приїжджають до Польщі лише заради отримання допомоги (наприклад, виплат на дітей). Для цього часто використовують підроблені фотографії або відео, хоча офіційні фінансові звіти доводять, що українці в Польщі приносять економіці через податки значно більше, ніж держава витрачає на їхню підтримку. Доходить до абсурду, коли на фото багатодітної української родини фігурують поляки.

Агенти дезінформації запускають у TikTok акаунти, де за допомогою штучного інтелекту створюють образи українок (наприклад, вигаданий персонаж «Оксана»), які скаржаться на умови у Польщі або зневажливо висловлюються про поляків, щоб викликати ксенофобію.

Російська пропаганда регулярно запускає фейкові карти і «секретні документи», згідно з якими Варшава нібито готується повернути собі західні області України або що Київ обіцяв передати Волинь полякам в обмін на військову допомогу.

Недавно мережею ширилося змонтоване відео нібито з польськими прикордонниками і символікою УПА, спрямоване на розпалювання історичної ворожнечі навколо Волинської трагедії. Насправді кадрів жодних інцидентів на кордоні не зафіксовано, а відео виявилося нарізкою з архівних меморіальних заходів.

Фабрикувалися підроблені сюжети відомих світових медіа (наприклад, із логотипом Euronews), де стверджувалося, нібито Польща готує масову примусову депортацію 50 тисяч українських чоловіків для відправки на фронт.

У польських соцмережах запускали дезінформацію про те, що польські політики готують закони, які змусять звичайних громадян Польщі йти воювати на боці ЗСУ. Це робилося для того, щоб налякати польське суспільство та викликати агресію в бік України.

Ці інформаційні атаки, зроблені в Рашці, відповідно і працюють, як «матрьошка»: російські спецслужби створюють брехню, маскують її під авторитетні джерела, а далі радикальні або проросійські пабліки в самій Польщі підхоплюють і тиражують її для розхитування ситуації.

Недавно польське телебачення запустило неабияку сенсацію: Володимир Зеленський підписує прапор «СС Галичина». Дарма, що ця дивізія не була засуджена в Нюрнберзі і вся та частина, яка дісталася на Захід, щасливо оселилася в Англії і Канаді. Українські вчені, письменники не могли так відразу покинути табори ДіПі, то ж виїжджали до Австралії і Латинської Америки. А дивізійників прийняли з відкритими обіймами. А потім, як лише не старалися московити, а не було інкриміновано їм жодного злочину. Однак для фейкарів це ролі не грає.

Зате аналізи, проведені незалежними організаціями (зокрема Konkret24 на TVN24), показали, що підписаний прапор є сучасним бойовим прапором 103-ї окремої бригади територіальної оборони. У соціальних мережах виникли суперечки, бо зображення лева помилково ототожнили з символом 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС. Обидві емблеми посилаються на історичний герб Галицького королівства.

Фейк викликав радість в рядах україножерів: «Це доводить, що Путін мав рацію», мовляв, Україною правлять націоналісти.

Відтак з'являється відео, на якому начебто українські солдати знищують польські могили. Насправді – це склейка двох різних відео. Перша частина, де солдати розбивають надгробок, була знята ще у 2020 р. під час конфлікту в Нагірному Карабасі. Жодних українських військових там нема. Друга частина, яка показує понівечену землю та розкопані могили, – це християнське кладовище в Лівані.

На польському Фейсбуку гуляє кадр з зустрічі Зеленського з військами, де він каже: «Якщо стріляти, то стріляємо вночі так, як зробили це в Бучі». Тобто президент начебто визнав, що злочин в Бучі на нашій совісті. Але є нюанс. Це відео з жовтня 2019 року і про Бучу там не було ні слова.

Але відео полякам зайшло, судячи з коментарів: «Тільки ідіот міг повірити, що то росіяни».

І вся ця вакханалія відбувається на фоні нищення всього польського в Білорусі, де могили ветеранів Армії Крайової буквально зрівнюють із землею бульдозерами, а будь-яка позитивна згадка про них може загрожувати тюрмою. І при тому, що в Білорусі досі проживає значна польська меншина, Лукашенко закрив польські школи, курси польської мови і незалежні польські організації. Головний католицький храм замкнений вже чотири роки, а біля сотні католицьких священиків зазнали репресій, деякі опинилися за ґратами.

Але «справжніх» патріотів такі речі не цікавлять. Їх цікавить лише те, що цікавить Росію.

Зрештою, не тільки в Польщі працює російська пропаганда. В Словаччині й Чехії теж. Там поширюється фейк, що саме українці винні в окупації 1968 р. на тій підстав, що Брежнєв... українець. Хоча сам він стверджував протилежне. Не відстає і Томіо Окамура, який ледь не щодня вкидає про українців щось свіженьке. Зашквар в окамурів викликали шкільні підручники, в яких викладена версія чеських істориків, що чехи прийшли з України.

Я навів лише дещицю російських фейків, на які так бездумно клюнули адепти Навроцького. Насправді їх безліч.