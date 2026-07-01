Львівська політехніка очолила рейтинг 200 найкращих університетів України.

Національний університет «Львівська політехніка» вперше очолив академічний рейтинг «Топ-200 Україна 2026». Ще минулого року Університет займав другу позицію, поступаючись першістю Київському національному університету ім.Тараса Шевченка. Тепер "Львівська політехніка" стала національним лідером за кількістю поданих заяв вступників та ефективністю участі у конкурсах наукових проєктів. У п’ятірці найкращих ЗВО також ЛНУ імені Івана Франка.

На сайті Львівської політехніки сповістили, що центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» відповідно до рекомендацій міжнародної експертної групи IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував двадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2026».

Під час укладання рейтингу 2026 року експерти враховували сучасні тенденції трансформації системи вищої освіти України, яка перебуває у стані глибоких структурних змін, зумовлених як реалізацією реформ, так і масштабними втратами, спричиненими повномасштабною військовою агресією Росії проти України.

У рейтингу посилено роль показників, які характеризують внесок закладів вищої освіти у досягнення цілей сталого розвитку, рівень соціальної відповідальності, міжнародної конкурентоспроможності та інноваційної спроможності. Водночас збережено комплексний підхід до оцінювання, за якого міжнародні показники доповнюються національними індикаторами якості освіти, наукової діяльності, інноваційної активності та результативності участі у конкурсах наукових проєктів.

Десятка найкращих університетів України: 1. Національний університет «Львівська політехніка»; 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 4. Сумський державний університет; 5. Львівський національний університет імені Івана Франка; 6. Харківський національний університет імені Каразіна; 7. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника; 8. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» ; 9. Національний університет біоресурсів і природокористування; 10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

З повним рейтингом та позиціями усіх університетів можна ознайомитися на сайті Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта».



