Білий дім зняв експортні обмеження на потужні моделі штучного інтелекту.

На початку червня влада США заблокувала доступ до Fable 5 та Mythos 5 з міркувань національної безпеки.

 

 

Уряд Сполучених Штатів зняв обмеження на потужні моделі штучного інтелекту, такі як Fable 5 та Mythos 5. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву компанія Anthropic, розробника популярної чат-моделі Claude. У вівторок, 30 червня, компанія повідомила, що найближчим часом почне поетапно відновлювати глобальний доступ до своїх найпотужніших моделей ШІ.

 

У дописі в соцмережі X Anthropic задекларувала: «Ми отримали повідомлення, що Міністерство торгівлі зняло експортний контроль із Claude Fable 5 та Mythos 5. Завтра ми почнемо відновлювати доступ».

 

Нагадаєм, що на початку червня влада США заблокувала доступ до згаданих моделей, пославшись на міркування національної безпеки. Лише чотири дні тому компанія повідомила, що отримала дозвіл влади надати доступ до Mythos 5 невеликій групі американських компаній у сфері кібербезпеки.

 

12 червня уряд США в екстреному порядку зажадав від лабораторії штучного інтелекту Anthropic відімкнути доступ до двох її передових моделей після виявлення вразливостей у системах захисту, покликаних запобігати зловживанню інструментом.

 

Зараз обмеження знято після того, як адміністрація Трампа визнала принаймні на даний момент, що Anthropic «зробила кроки в тісній координації з урядом США для усунення ризиків, пов'язаних з Claude Mythos 5 та Claude Fable 5».

 

Це втручання влади, зазначає Euronews, засвідчує, що Вашінґтон дедалі пильніше стежить за розвитком передових технологій ШІ. Як і Anthropic, конкурентна лабораторія OpenAI також виконала прохання уряду США та обмежила випуск своєї нової потужної моделі GPT-5.6 вузьким колом схвалених партнерів.

 

Глава OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) висловив певні сумніви в нинішньому підході до регулювання, написавши у пості на платформі X, який супроводжував пояснення запуску GPT-5.6: «Це все ж таки не зовсім той процес, який ми вважаємо оптимальним».

01.07.2026

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