Верховний суд США підтвердив право на громадянство за народженням.

Таким чином остаточно скасовано указ Дональда Трампа про обмеження права громадянства.

Верховний суд Сполучених Штатів підтвердив рішення суду нижчої інстанції, що заблокував указ американського президента Дональда Трампа, який намагався обмежити можливість отримати громадянство за правом народження. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. За скасування указу президента виступили шість суддів, а проти – троє.

Указ Трампа про обмеження громадянства за народженням було видано у січні 2025 року, невдовзі після його інавґурації на другу президентську каденцію. Ця ініціатива Трампа наказувала відомствам не визнавати громадянство дітей, які народилися в США, якщо жоден з батьків не є громадянином або постійним резидентом країни (власником ґрін-картки).

Відразу після підписання указу кілька штатів та міст США, де при владі перебуває Демократична партія, подали позови, вимагаючи скасувати його.

Противники указу стверджують, що він порушує 14-ту поправку до Конституції США ухвалену ще 9 липня 1868 – через три роки після закінчення Громадянської війни. Вона мала гарантувати права звільнених колишніх темношкірих рабів, які народилися в США. Однак текст поправки значно ширший. Він гласить: «Усі особи, які народилися або натуралізовані в Сполучених Штатах і підпорядковані юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають».