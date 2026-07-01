У розгорнутому «Сувої роду»

Зоряна Катола

«Сувій роду» – це не просто метафора полотна, це символ знань наших предків, що поступово розгортається перед сучасниками. Він містить у собі ту багату культурну спадщину, яку ми подекуди забули або й зовсім не знали.