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Европа
Викрадення Європи у Стрийському парку у Львові
Середа, Липень 1, 2026 - 00:30
До теми
Аукціонний дім «Меркурій»: перший онлайн-аукціон
14 липня стартуватиме сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій», який триватиме до 15 серпня та відбудеться повністю онлайн. Новий формат дозволить долучитися до торгів колекціонерам і поціновувачам мистецтва зі всієї України.
29.06.26
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Штука
Суб'єктність зріла vs злоякісна
Олександр Сушко
Відбувається постійна жива конкуренція за те, хто і як буде уособлювати собою національний інтерес. А отже – хто саме уособлює ту суб’єктність, яка певним чином цей інтерес коригує і формує.
28.06.26
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Галичина
Експансія
Віталій Портников
Що вони робитимуть, якщо зупиняться, не зможуть перемогти Україну і змушені будуть припинити експансію. Чи здатні зупинитися взагалі, якщо експансія є суттю їхньої дивної і дикої цивілізації?
27.06.26
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Дискурси
У розгорнутому «Сувої роду»
Зоряна Катола
«Сувій роду» – це не просто метафора полотна, це символ знань наших предків, що поступово розгортається перед сучасниками. Він містить у собі ту багату культурну спадщину, яку ми подекуди забули або й зовсім не знали.
27.06.26
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Штука
Чи ти знаєш, що маєш сестру?
Василь МАХНО
Цю поїздку ми обговорювали тоді, коли я ще був в Нью-Йорку. Йшлося про мамине бажання відвідати нашу родинну хату й що-небудь вирішити...
27.06.26
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Дискурси
Демісія Стармера, поступ Бернема, дилема Brexit
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Великій Британії знову змінюється керівництво. За 10 років (з часу референдуму про Brexit) вже сьомий політик готується оселиться в кам’яниці на Давнінгстріт 10.
26.06.26
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У світі
Російський словник української мови
Орест Друль
Те, що укладачі Словника української мови взорувалися на російські тлумачні словники, давно відомо, новиною ж є підрахований рівень плагіату – 81%.
26.06.26
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Дискурси
Коротесенький трактат про душі дерев
Тарас Прохасько
Іноді забуття чи забування, чи одне і друге стають нагодою до пошуку іншої, інтуїтивно-намацальної комунікації
25.06.26
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Дискурси