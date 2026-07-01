29 червня у Львові була найвища температура за всю 240-річну історію її фіксацій.

29 червня 2026 року у Львові було зафіксовано найвищу температуру за весь час спостережень від 1786 року: +37,4°С. Попередній максимум нотували 12 серпня 1921 року на рівні +37,0°С, він був оновив рекорд львівської спеки, що тримався від 20 червня 1848 року (+36,9°C).

Заодно оновився, відповідно, і червневий температурний рекорд, який тримався 178 років.

Окремо можна відзначити, що найменший максимум температури у Львові спостерігали 1955 року – тоді температура не піднімалась вище +26,2°C.

В червні ж найменший максимум температури у Львові був 1894 року – +21,5°.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології про рекордну спеку скромно зазначив: