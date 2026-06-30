1589-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:25 Україна отримала майже 600 мільйонів доларів США в межах програми Світового банку SPIRIT, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зазначається, що за ці кошти профінансують соціальні виплати для понад 1 мільйона українців.

15:50 На саміті НАТО слід надати Україні нові фінансові зобов’язання, заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

15:15 Лукашенко помилував 32 людей, більшість із них були засуджені за "злочини екстремістської спрямованості".

14:40 Зеленський прибув до Ірландії, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що президент братиме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС. Також заплановані зустрічі з прем’єром країни Міхолом Мартіном та президентом Євроради Антоніу Коштою.

14:05 Міністр оборони Михайло Федоров у листі до європейських партнерів закликав спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на оборонні потреби України, пише Reuters з посиланням на джерела.

13:30 Сили оборони України атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного на Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ. Він є частиною дороги із тимчасово окупованого Маріуполя до Донецька.

12:55 Група конгресменів на чолі з Майклом Макколом та Марсі Каптур представила двопартійний законопроєкт про стратегічне партнерство з Україною у сфері безпілотних систем. Законопроєкт Strategic Unmanned Systems Partnership Act передбачає створення робочої групи між Міністерством оборони США, Збройними силами України та іншими структурами для спільної розробки, виробництва та швидкого постачання українських безпілотних систем – дронів і наземних апаратів, а також технологій протидії безпілотникам.

12:20 Німеччина хоче домовитись про виробництво американських ракет на своїй території, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, німецькі посадовці просять своїх американських колег укласти угоду про спільне виробництво ще до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі.

11:45 Українські військові уразили нафтопереробний завод в Уфі, розташований більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту, повідомив Зеленський. Зазначається, що також під удар потрапив стратегічний об'єкт ВПК у Пензенській області, де виробляють компоненти для російських ракет.

11:10 Бійці Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці в окупованому Криму, повідомляє пресслужба СБУ. Попередньо, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

10:35 Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні приблизно на 590 мільйонів євро, повідомили в Міністерстві оборони Данії. Кошти спрямують на передачу додаткового озброєння, боєприпасів та іншого обладнання, а також на фінансування навчальних програм для ЗСУ.

10:00 Ірландія розпочала своє головування у Раді Європейського Союзу. яке триватиме до кінця грудня 2026 року.

09:25 Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E, повідомив Зеленський. Зазначається, що разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки.

08:50 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 із акваторії Чорного моря та 151 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецької обл.; Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 845 із 963 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

08:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

143,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1459,6% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

169,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

103,7% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки. На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль. На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників. На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького. На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує встановлювати для російських військових нереалістичні терміни завершення захоплення Донецької області, які не відповідають реальній ситуації на місцях.

• Здається, що російське населення дедалі більше цікавиться темою завершення війни Росії проти України.

• У ніч з 29 на 30 червня українські сили продовжили кампанію ударів на великі відстані по російських військових об’єктах на території Росії.