Трохи Сапковського з Діксоном

На тлі створення нової «коаліції охочих» всі бажаючі можуть згадати про професійних вояків з Дорсаю і фентезійних кондотьєрів з «Вільної компанії». Огляд подій тижня.

Операція тижня

Достеменно невідомо, чому Володимир Зеленський вирішив, що саме за сорок днів «примусить до миру» (словосполучення, створене росіянами вісімнадцять років тому, пасує до контексту) окупантів, але втілювати в життя операцію, яка стимулюватиме РФ до завершення війни, Служба безпеки України розпочала ефектно, а головне – ефективно.

Президент України окремо зазначив, що СБУ тривалий час завдяки безпілотникам демонструє найвищі показники на фронті, а Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами ударів по російських військах і техніці.

Інтродукцією до операції стали атаки українських «позитивних дронів» на військові аеродроми в тимчасово окупованому Криму, там же на півострові прилітало по засобах ППО ЗС РФ і Керченському мосту, нафтобаза і нафтопереробні заводи були уражені в Краснодарському краї і Республіці Башкортостан.

Робота по Криму найбільше імпонувала ЦСО «Альфа», де було уражено два судна військового забезпечення, пором і ще ряд об’єктів, що стало причиною запровадження режиму надзвичайної ситуації на півострові.

Згодом вітчизняні спецслужби підключили до реалізації операції нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Волгоградській області, яка забезпечує пальним Москву, а ракети «Фламінго» вразили завод «Титан-Барикади» у Волгограді, який виробляє пускові установки для ОТРК «Іскандер-М». Потім виявилося, що стягнуте з усієї РФ ППО не може гарантувати спокою навіть москвичам, а «найсмачнішою» ціллю був Центр космічного зв'язку «Дубна» в Московській області – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії, що використовується у воєнних цілях.

Паніка в РФ стає масштабнішою, в країні-агресорі вже вголос говорять про енергетичну кризу – і це ще тільки початок.

Конференція тижня

Якби не червневий «орденопад» з обміном нагородами українських і польських високопосадовців, то лише б спеціалісти могли сказати, що Конференція з відновлення України відбулася вже вчетверте. Як і прогнозувалося, ні наш, ні їхній президент до Ґданська не поїхали. Проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція виконає свою роботу незалежно від складу української делегації, і озвучив своє бажання, аби відносини з Україною були засновані на баченні майбутнього, а не на травмі минулого.

Компанію Туску на березі Балтійського моря склала його українська колега Юлія Свириденко, яка звітувала, що цього разу привезли з Польщі: 3,2 мільярда євро – перший транш нового фінансового інструменту ЄС; 140 мільйонів євро на житлові програми; створення Фонду підтримки транспорту (Ukraine Transport Support Fund, новий міжнародний інструмент для підтримки відновлення та модернізації українського транспорту); нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Про можливе врегулювання україно-польських стосунків роздумував усе той ж Туск, який заявив, що відсутність Зеленського на Конференції він сприймає як «жест деескалації напруги».

Ще гроші тижня

А ще в Ґданську стало відомо, що «домашні завдання» офіційному Києву варто робити, бо то дає неабиякий профіт. Щоб мати гарні стосунки зі Світовим банком, Україна ухвалила 13 законів і 7 підзаконних актів, пов’язаних зі сферами публічних закупівель, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектора, ветеранського підприємництва, житлової політики тощо.

В результаті Україна і Світовий банк підписали угоду на 3,39 мільярда доларів.

Свириденко пояснила і цю бухгалтерію: 1,04 мільярда доларів – позики на політику розвитку, які підкріпили уряди Японії (540 мільйонів доларів) та Великої Британії (500 мільйонів доларів); 2,35 мільярда доларів – це грантове фінансування від Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S.).

Наступний етап партнерства України зі Світовим банком – концепція «Економіки майбутнього», яка вплине на українську економіку після завершення війни.





Мілітарне тижня

5–7 липня в Анкарі має статися, можливо, найважливіша подія в новітній історії Північноатлантичного альянсу, і підготовка до саміту НАТО перейшла в режим на максималках. Державний секретар США Марко Рубіо втішив українців повідомленням про те, що «дух Анкориджа» є лише плодом хворої уяви кремлівських девіантів, а колег по Альянсу попередив, що архітектура блоку вимагає негайного докорінного перегляду та «виправлення помилок».

Найоригінальнішою реакцією на сучасні проблеми Альянсу були заяви колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, точку зору якого на розвиток подій опублікувало видання The Guardian. На його думку, європейські держави мають створити нову «коаліцію охочих» з обов’язковою участю України, яка могла б взяти на себе відповідальність за безпеку континенту на тлі самоусунення США.

Тепер у коаліції 45 країн, які могли б мілітарно підтримати Україну, але Расмуссен пропонує розширити формат і створити реальні сили, які б гарантували безпеку всієї Європи і стали страховкою, якщо Дональд Трамп скоротить американську військову присутність у Європі швидше, ніж європейські союзники зможуть компенсувати цю втрату.

На думку Расмуссена, нову коаліцію мають очолити дві ядерні держави Європи – Франція та Велика Британія, а з його міркувань можна дійти висновку, що найбільш ефективними військами на старому континенті стануть ЗСУ.

Чи будуть перетворювати наших оборонців у сучасних кондотьєрів, стане більш зрозуміло до кінця поточного тижня.