ЄУ може запровадити цілковиту заборону на видачу туристичних віз росіянам.

Аналогічні заходи обговорюють і у Великій Британії.

Європейська Комісія розглядає повне припинення видачі туристичних віз росіянам. Про це повідомляє російська газета «Известия» з покликом на джерело в Брюсселі.

«Єврокомісія обговорює запровадження повної заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії. Раніше з такою пропозицією виступила фракція німецького блоку ХДС/ХСС у Європейському Парламенті. Пропозиції обговорюються у координації з країнами-членами», – пише газета.

За твердженням джерел видання, паралельно аналогічні заходи обговорюють і у Великій Британії. Там можливе посилення візових обмежень пояснюють міркуваннями безпеки, зокрема потенційними ризиками, пов'язаними з колишніми російськими учасниками бойових дій.

Конкретні терміни евентуального запровадження заборони наразі невідомі, як і той факт, чи вдасться досягнути консенсусу з цього питання. Питання візової політики перебувають у віданні держав-членів ЄУ, а Єврокомісія може лише координувати правила та давати рекомендації.

За даними Euractiv, у 2025 році країни Європейської Унії видали росіянам понад 620 тисяч віз. Це на 10,2% більше, ніж роком раніше, та є найвищим показником із 2022 року. Проте в листопаді 2025 року Єврокомісія посилила візові правила для громадян Росії, обмеживши можливість отримання багаторазових дозволів. Відтоді для кожної нової поїздки заявникам необхідно оформлювати окрему візу.





У Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що такі обмеження є дискримінаційними та «свідчать про подвійні стандарти з боку Європейської Унії».