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Все істинно велике відбувається повільним, непомітним ростом
Сенека
До теми
Чи ти знаєш, що маєш сестру?
Василь МАХНО
Цю поїздку ми обговорювали тоді, коли я ще був в Нью-Йорку. Йшлося про мамине бажання відвідати нашу родинну хату й що-небудь вирішити...
27.06.26
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Дискурси
Демісія Стармера, поступ Бернема, дилема Brexit
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Великій Британії знову змінюється керівництво. За 10 років (з часу референдуму про Brexit) вже сьомий політик готується оселиться в кам’яниці на Давнінгстріт 10.
26.06.26
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У світі
Коротесенький трактат про душі дерев
Тарас Прохасько
Іноді забуття чи забування, чи одне і друге стають нагодою до пошуку іншої, інтуїтивно-намацальної комунікації
25.06.26
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Дискурси
«Слово, чому ти не твердая криця!»
Юрій Винничук
«Ви не тільки польські сири бойкотуйте, а й польські слова», – ця думка про засмічення нашої мови полонізмами звучала й у валуєвському циркулярі
24.06.26
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Дискурси
Змінююсь, отже я існую
Михайло Сеньків
Цей художній засіб є осердям всілякого художнього світобачення. Метафора як велике диво перенесення чогось відомого на невідоме. Вона виростає із філософії зміни і пронизує інтерпретаційними пошуками мистецтво.
24.06.26
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Штука
Зміна центрів
Юрко ТИМЧУК
За традицією, глобальна геополітика вирішувалася в Брюсселі, Парижі чи Давосі. Аж раптом надзвичайно важливим став ще й Ґданськ. Огляд подій тижня.
23.06.26
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Україна
Ботанічні мотиви в склі та малярстві
Мисткиня з Нідерландів творчо ретранслює метаморфози перехідних станів: масштабні малюнки та скляні об’єкти відтворюють рослинні форми в натуральну величину та поєднують точність спостереження з художньою інтерпретацією.
23.06.26
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Штука
Гол плюс пас
Майкл Мишкало
Ввечері вони будуть пити пиво в місцевому пабі й дивитися футбол, багато сперечатися, сваритися, бо вболівають за різні збірні, коментувати гру і гравців. Мундіаль 2026
23.06.26
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Дискурси