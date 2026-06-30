Польща відмовилася передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Варшава закинула Києву небажання ділитися дроновими технологіями.

 

 

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачів МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників. Про це повідомив телеканал Polsat News.

 

За словами польського міністра, Києву було запропоновано підхід «МіГі в обмін на дрони», оскільки Україна має значні технологічні можливості у сфері виробництва безпілотників. І такий обмін, на думку глави польського оборонного відомства, був би корисним для військової співпраці двох країн.

 

«Я запропонував, як мені здається, підхід, що ґрунтується на партнерстві. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку прийняли це, але не стали реалізовувати, тому для України не буде МіГів, оскільки Польща не отримала безпілотників чи можливостей для їхнього використання», – пояснив політик у інтерв’ю для Polsat News.

 

Керівник Міністерства національної оборони Польщі визнав, що можливості України у сфері безпілотних літальних апаратів дуже великі, і нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу .

 

Модератор телеканалу запитав Косіняка-Камиша, чи вважає він помилкою рішення попереднього польського уряду надавати військову техніку Україні на початку повномасштабного російського вторгнення без будь-яких умов. «Вони вчинили правильно, і я вчинив би так само. Вони вчинили правильно, і Україна тоді перебувала у складнішому становищі», – відповів міністр.

30.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи ти знаєш, що маєш сестру?
Василь МАХНО
Цю поїздку ми обговорювали тоді, коли я ще був в Нью-Йорку. Йшлося про мамине бажання відвідати нашу родинну хату й що-небудь вирішити...
27.06.26 | | Дискурси
Демісія Стармера, поступ Бернема, дилема Brexit
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Великій Британії знову змінюється керівництво. За 10 років (з часу референдуму про Brexit) вже сьомий політик  готується оселиться в кам’яниці на Давнінгстріт 10.
26.06.26 | | У світі
Коротесенький трактат про душі дерев
Тарас Прохасько
Іноді забуття чи забування, чи одне і друге стають нагодою до пошуку іншої, інтуїтивно-намацальної комунікації
25.06.26 | | Дискурси
«Слово, чому ти не твердая криця!»
Юрій Винничук
«Ви не тільки польські сири бойкотуйте, а й польські слова», – ця думка про засмічення нашої мови полонізмами звучала й у валуєвському циркулярі
24.06.26 | | Дискурси
Змінююсь, отже я існую
Михайло Сеньків
Цей художній засіб є осердям всілякого художнього світобачення. Метафора як велике диво перенесення чогось відомого на невідоме. Вона виростає із філософії зміни і пронизує інтерпретаційними пошуками мистецтво.
24.06.26 | | Штука
Зміна центрів
Юрко ТИМЧУК
За традицією, глобальна геополітика вирішувалася в Брюсселі, Парижі чи Давосі. Аж раптом надзвичайно важливим став ще й Ґданськ. Огляд подій тижня.
23.06.26 | | Україна
Ботанічні мотиви в склі та малярстві
Мисткиня з Нідерландів творчо ретранслює метаморфози перехідних станів: масштабні малюнки та скляні об’єкти відтворюють рослинні форми в натуральну величину та поєднують точність спостереження з художньою інтерпретацією.
23.06.26 | | Штука
Гол плюс пас
Майкл Мишкало
Ввечері вони будуть пити пиво в місцевому пабі й дивитися футбол, багато сперечатися, сваритися, бо вболівають за різні збірні, коментувати гру і гравців. Мундіаль 2026
23.06.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.