Польща відмовилася передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Варшава закинула Києву небажання ділитися дроновими технологіями.

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачів МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників. Про це повідомив телеканал Polsat News.

За словами польського міністра, Києву було запропоновано підхід «МіГі в обмін на дрони», оскільки Україна має значні технологічні можливості у сфері виробництва безпілотників. І такий обмін, на думку глави польського оборонного відомства, був би корисним для військової співпраці двох країн.

«Я запропонував, як мені здається, підхід, що ґрунтується на партнерстві. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку прийняли це, але не стали реалізовувати, тому для України не буде МіГів, оскільки Польща не отримала безпілотників чи можливостей для їхнього використання», – пояснив політик у інтерв’ю для Polsat News.

Керівник Міністерства національної оборони Польщі визнав, що можливості України у сфері безпілотних літальних апаратів дуже великі, і нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу .

Модератор телеканалу запитав Косіняка-Камиша, чи вважає він помилкою рішення попереднього польського уряду надавати військову техніку Україні на початку повномасштабного російського вторгнення без будь-яких умов. «Вони вчинили правильно, і я вчинив би так само. Вони вчинили правильно, і Україна тоді перебувала у складнішому становищі», – відповів міністр.