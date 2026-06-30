Верховний суд США заборонив Трампу звільняти членкиню Ради керуючих ФРС.

Президент домагався звільнення Лізи Кук, оскільки та твердо наполягла на збереженні незалежності центрального банку.

 

 

Верховний суд Сполучених Штатів у понеділок, 29 червня, своїм рішенням, ухваленим п’ятьма суддями проти чотирьох, заблокував демісію членикині Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Демісії пані Кук домагався президент Дональд Трамп, оскільки вона твердо наполягла на збереженні незалежності центрального банку. В той час, як глава Білого дому чинив безпрецедентний тиск на ФРС.

 

Голова суду Джон Робертс (John Roberts) зазначив, що президент порушив законну процедуру та позбавив чиновницю можливості захистити себе. Він нагадав, що керівники ФРС призначаються на 14 років і достроково усунути їх можна лише з доведених вагомих причин.

 

Трамп намагався звільнити Кук ще в серпні 2025 року, звинувативши її у шахрайстві з іпотекою. Сама пані Кук заявила, що Білий дім використав «надуманий привід», оскільки вона «відмовилася підкоритися політичному тиску» під час встановлення відсоткових ставок.

 

Ліза Кук є першою темношкірою жінкою, яка входить до складу Ради керуючих Федеральної резервної системи. Раніше вона працювала у раді директорів Федерального резервного банку Чикаго. Пані Кук також була науковою співробітницею Національного бюро економічних досліджень.

30.06.2026

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