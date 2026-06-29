1588-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 У ніч на 30 червня (з 18:00 29 червня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел – рф., Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (90%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 810 із 913 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,1% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1457,3% артилерійських систем (з них 12,2% за минулий тиждень),

169,5% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

103,4% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9618 дронів-камікадзе та здійснили 2835 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню. На Сумщині ворог завдав авіаційних ударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, по Глухову ворог застосував ракетного удару. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмував шість разів. Водночас агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили п’ятнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки. На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки. Здійснювали спроби просувань в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, також проявляли активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки. Велику кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки. На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір'я. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, тринадцять наземних робототехнічних комплексів, 1952 безпілотні літальні апарати, 492 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін ретельно вибудовує реальність, яка має на меті представити перемогу Росії в Україні як неминучу, водночас применшуючи зростаючі внутрішні економічні витрати, пов’язані з війною.

• Схоже, Путін змирився з тим, що американсько-російський саміт на Алясці, який відбувся у серпні 2025 року, не привів до конкретних або реалістичних дипломатичних домовленостей.

• Путін непрямо відхилив дві останні пропозиції України щодо припинення вогню, спрямовані на завершення війни, продовжуючи підкреслювати власну непоступливість у питанні вступу в добросовісні переговори.

• Путін та інші російські посадовці продовжують публічно демонструвати свою відданість початковим військовим цілям Росії.

• Путін продовжує робити значно перебільшені заяви про просування російських військ, які не відповідають реальності на полі бою, щоб створити наратив про всеосяжний військовий успіх Росії.

• Перебільшені заяви Путіна про просування мають на меті помилково представити позицію Росії на полі бою такою самою – якщо не кращою – ніж вона була під час американо-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року.

• Путін створює цю наративну картину успіхів на полі бою, щоб приховати зростаюче внутрішнє напруження, з яким стикається Росія внаслідок кампанії України з нанесення ударів на великі відстані.

• Кремль підтримує підконтрольних і лояльних російських військових блогерів, які можуть допомогти Путіну створювати його контрольовану реальність.